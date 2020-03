NRJ podcast '30 in 20' met Thomas van der Plaetsen

NRJ-ochtenddj Kim Muylaert werd in februari 30 en deelt die mijlpaal met heel wat bekende mensen. Net zoals haar, zitten zij met dezelfde vragen en staan ze even stil bij hun leeftijd.

'Ze zeggen al heel m’n leven dat ik hyperkinetisch ben. Terwijl ik vroeger best wel onzeker en ingetogen was. Maar ondertussen maakt het mij al lang niet meer uit. Laat ze maar zeggen en ik laat me niet vangen aan de serieux van het leven. Ik probeer kinderlijk en hyperkinetish te blijven.'

De podcast-gasten van NRJ-dj Kim Muylaert kiezen zelf de plek waar ze elkaar ontmoeten. Logisch dat een sportman dan voor zijn trainingsplek kiest. Tienkamper Thomas van der Plaetsen en Kim ontmoeten elkaar op de atletiekpiste in zijn hometown Deinze.

Thomas overwon 6 jaar geleden teelbalkanker en werd nadien Europees Kampioen. Dit jaar gaat hij, nog net vòòr zijn 30e, voor een Olympische medaille in Tokio. Ondanks die grote ambities weigert hij zichzelf wel als een succes te zien en is hij de bescheidenheid zelve. Hij heeft het verder in de podcast over zijn eindeloos relativeringsvermogen, keuzestress en verlies.

En dat er meer is dan sport: 'Ik vind het voor m’n mentale gezondheid belangrijk om ook andere dingen in mijn leven te hebben, zoals een sociaal leven en een creatief leven buiten de sport.'

'30 in 20', de podcast, nu online!

De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd. Je kan hem beluisteren op nrj.be, via je favoriete podcastkanaal of YouTube.