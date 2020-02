NRJ podcast 30 in 20 met Laura Janssens

Na de midlifecrisis en de quarterlifcrisis, is er nu ook de 'thrisis'. 30 is een mijlpaal, een leeftijd waarop mensen stilstaan bij hun leven.

Wat heb ik al bereikt? Wil ik kinderen? Wil ik trouwen? Ben ik blij met mijn job en mijn leven in het algemeen?

Kim Muylaert, de helft van het NRJ-ochtendduo Kim & Michaël, weet er alles over, want ze werd op 9 februari zelf 30.

En ze is uiteraard niet de enige. Heel wat BV’s zitten in hetzelfde schuitje, hebben dezelfde vragen. Vandaar dat bij Kim het idee opborrelde om hen die vragen gewoon te stellen, voor de podcast ’30 in 20’. En met succes, de eerste aflevering met William Boeva was meteen een schot in de roos en smaakt naar meer.

Deze week praat ze in de podcast-reeks met cartooniste Laura Janssens, die op 2 februari 30 werd.

Niet Nu Laura tekent cartoons over herkenbare situaties van dertigers: Netflix kijken, online pizza bestellen én baarmoeders die schreeuwen 'Awel, oe zit ‘t?'

Kim heeft het verder met Laura ook over Harry Potter, muilen op het Fort en slechte eetgewoontes op de plek waar Laura’s liefde voor stripfiguurtjes begon: de tekenacademie in Borsbeek. Haar pittig familieverhaal komt ook uitgebreid aan bod. Zo vertelt ze over haar broer met autisme: 'Hij zal nooit zelfstandig kunnen leven. Hij is wel gelukkig en als familie zorgen we uiteraard goed voor hem. Mijn ouders hebben mij vroeger, onderweg naar één van de vele heerlijke familievakanties, via het nummer 'beautiful freak' van Eels duidelijk gemaakt wat er met hem aan de hand was.'

'30 in 20', de podcast, nu online!

De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd. Alle info vind je terug op nrj.be.