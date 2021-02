NRJ laat Belgische muzikanten én singles niet in de kou staan

Een concertzaal die speciaal voor jou opent... Een artiest die enkel voor jou optreedt... En dan nog een stadswandelingetje maken samen. Dat is exact wat drie vrijgezellen dankzij NRJ beleven tijdens de Week van de Belgische Muziek.

Terwijl we met z’n allen smachten naar dat eerste concert, zat winnaar Peter De Wancker te shinen als een net opgeblonken spiegel, terwijl Noémie Wolfs voor hem en alleen voor hem 'Love Song' zong in een verder lege Roma in Antwerpen.

Winnaar Peter: 'Ik heb niet geslapen van de spanning, ik vind het fantastisch om dit mee te mogen maken. Al mijn vrienden waren jaloers. Ik was al fan van Noémie, nu ben ik helemaal wild van haar. Want wàt een toffe madam. Ze zong niet alleen voor mij. Ze had ook oor naar mijn verhaal als vrijgezel en was duidelijk begaan met iedereen die het nu wat moeilijker heeft. En dat terwijl ze zelf haar job niet naar behoren kan uitoefenen. Top!'

Ook luisteraar Jolien was helemaal in haar nopjes tijdens de ontmoeting met Blanche in het RITCS Café in Brussel.

Jolien: 'Als mama van 3 jonge kinderen doet het ongelofelijk veel deugd om dit te kunnen mee maken. Het was de eerste ‘me-time’ sinds maanden en ik ga er nog lang van nagenieten. En Blanche is een topmadam. En wat een stem!'

Ook Milo Meskens komt nog ook in oog te staan met een winnaar: de 20-jarige Lobke staat al te trappelen om hem helemaal voor haar te hebben in de Vooruit in Gent.

'Single in the City' past binnen de Week van de Belgische Muziek. De hele programmatie van NRJ wordt aangepast en nog meer dan anders krijgen artiesten uit eigen land er een platform en een nog stevigere plek op de playlist. Zo wordt de hele week dagelijks een vers Belgisch nummer voorgesteld in 'First Play', belt Kim Muylaert elke dag met iemand uit de entourage van onze Belgische muziekscene en hoor je tussen 19.00 en 22.00 uur niets dan Belgisch. Op zaterdag 13 februari verwelkomt Leen Gijs in Open Studio de radiostudenten van het RITCS. Zij zijn te gast n.a.v. de internationale dag van de radio (en draaien enkel Belgisch).