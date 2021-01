NRJ heropent concertzalen AB, Vooruit en De Roma voor 'Single in the City'

De week van de Belgische muziek komt eraan. En Valentijn ook. Het leven is nu uitdagender voor iedereen, maar al zeker voor de vrijgezellen. Daarom dachten ze bij NRJ: We zetten een aantal fantastische jonge Belgische artiesten op het podium, oog in oog met 1 luisteraar die vrijgezel is.

Zowel de artiesten als de concertzalen reageerden enthousiast. En zo heropenen zowel de AB, de Vooruit als De Roma in de week van 8 februari hun deuren voor 1 artiest en 1 luisteraar. Single in the City, waarbij je oog in oog kan komen te staan met Noémie Wolfs, Blanche en Milo Meskens!

Wie inschrijft op nrj.be of via de app, maakt kans op een heel bijzonder 'Single in the City'-concert. 1 hele concertzaal, 1 persoon in het publiek, 1 Belgische artiest die alles geeft. En nu maar hopen dat niemand zijn lief gaat dumpen om kans te maken...

De week van de Belgische muziek bij NRJ loopt in samenwerking met VI.BE en er staan nog heel wat 'must hears' op het programma:

- Fatty K (Ken Flamant van het programma 'the Get Down' op vrijdagavond) zal door het ochtendteam worden uitgedaagd om grote Belgische klassiekers een hiphop-saus te geven. Benieuwd hoe een classic van Clouseau klinkt in zijn versie? Zeker luisteren.

Zo goed als alle items krijgen een Belgische saus:

- Een week lang stelt NRJ elke dag een vers Belgisch nummer aan je voor tijdens First Play.

- Ook de NRJ Next, hét muziektalent dat we de hele maand februari in de verf zetten, zal je weer extra vaak horen.

- Kim Muylaert verwelkomt op vrijdag 12 februari Jeroen Verdick in haar 'NRJ Squad'. Samen hosten ze 'single and ready to mingle': een thema-uitzending voor singles. Met advies, tips en spannende verhalen! De rest van de week belt Kim dagelijks met iemand uit de entourage van onze Belgische muziekscene. Roadie, chefkok of geluidsman? We got you!

- Elke avond neemt Emma Salden je mee op een Belgische rondrit. Tussen 19.00 en 22.00 uur hoor je enkel Belgische muziek én speelt ze ook extra veel live-muziek.

- Op zaterdag 13 februari verwelkomt Leen Gijs in 'Open Studio' de radiostudenten van het RITCS. Zij zijn te gast n.a.v. de internationale dag van de radio (en draaien enkel Belgisch).

Nu vrijdag stelt Daniël Busser, als gast in 'The Get Down', exclusief zijn nieuwe single voor bij NRJ, tussen 19.00 en 22.00 uur!