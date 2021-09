NRJ Delivery: de eerste week geld aan huis zit er op!

Foto: © NRJ 2021

De afgelopen week lieten NRJ DJ's € 2000 achter aan voordeuren overal in Vlaanderen. Wil jij ook gewekt worden met een smak geld? Luister naar 'NRJ Get Up' en schrijf je in voor NRJ Delivery op NRJ.be of in de NRJ-app.