NRJ brengt de jeugd in gesprek met minister Benjamin Dalle

Ook in mei worden de studiodeuren van NRJ iedere zaterdag open gegooid voor verenigingen die zin hebben om twee uur van zich te laten horen. Wie zijn ze, wat doen ze en welke soundtrack past daarbij?

Zaterdag gaf de zender de stem aan de jongeren van de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad van de Vlaamse Regering. Ze zetten zich in voor alles wat de maken heeft met kinderen, jongeren en jeugdwerk. Laure, Samuel en Wout stonden in de studio, en via Zoom kwamen ook voorzitter Amir Bachrouri en minister van jeugd Benjamin Dalle aan de lijn mee de uitzending in. Aan de minister werd o.a. gevraagd hoe hij de afgelopen maanden had ervaren en of ze als Vlaamse Jeugdraad veel betekend hebben in de beslissingen over de zomerkampen. Hij zat trouwens vroeger zelf in de Scouts en beseft dan ook hoe belangrijk zo’n verenigingen zijn.

Na deze geëngageerde bende wordt de microfoon doorgegeven aan vzw Tordale. Zij staan in voor de opvang en begeleiding van personen met een mentale beperking. Ze komen naar 'Open Studio' met twee begeleiders en twee van de jongeren .Het is niet omdat deze jongeren een mentale beperking hebben dat ze geen steengoede radio kunnen maken. Eén van hen heeft daar zelfs al heel wat ervaring mee, met zijn eigen show.

In het teken van 'Shout Out & Proud', de NRJ-actie die een forum geeft aan de LGBTQIA+-community, komen op zaterdag 15 mei de mensen van Antwerp Pride naar 'Open Studio'. Zij gaan het al zeker hebben over mooie herinneringen aan de Pride, diversiteit en dare to date!

En aangezien jeugdhuizen ook al meer dan een jaar bijna niets kunnen doen en zich steendood vervelen, komen de jongeren van jeugdhuis de Caravan uit Elewijt de studio overnemen op 22 mei.

De maand mei wordt een week later in schoonheid afgesloten, met SeksualiTijd. Twee jonge seksuologen, Emma en Anke, die in hun podcast geen enkel onderwerp uit de weg gaan. Spannende radio wordt dat sowieso, op alle vlakken.

'Open Studio', elke zaterdag van 17 tot 19.00 uur bij NRJ. Leen Gijs gooit er elke week de deuren open voor een andere vereniging en voor jongeren met talent, goesting én een boodschap.