NRJ als kweekvijver van nieuw talent

Op donderdag 1 september zijn het niet alleen de kinderen die de stress door hun lijf zullen voelen razen. Ook bij NRJ zullen er een aantal knikkende knieŽn te spotten zijn.

De zender, die nu al 4 jaar een kweekvijver van nieuw talent is, laat vanaf dan een aantal nieuwe stemmen op de luisteraar los.

Wakker worden doe je voortaan met Silvie Strobbe. …. Enthousiaste Silvie is 28 en woont in Mechelen. Ze houdt van babbelen, van goede muziek, van dieren (vooral van haar hond Sushi en kat Fritz) en van eens goed gaan eten. Ze kan niet wachten om je elke ochtend met een positieve vibe wakker te maken!

De NRJ SQUAD, elke weekdag van 16.00 tot 19.00 uur, is een sportief en actief team op zich:

Op maandag en dinsdag presenteert Nasrien Cnops.

Op woensdag en donderdag hoor je nog een nieuwe stem: Yoran Chanet. Hij omschrijft zichzelf als 'Loper, theedrinker, doorzetter en vanaf nu ook squatter in de 'NRJ Squad'.' Hij houdt van uitdagingen en dit is er zeker één. Radio en muziek zijn zijn grootste passies dus op woensdag en donderdag zit hij in de SQUAD volledig op z’n plaats.

Op vrijdag vervolledigt Jari Degroeve, de jongste van de bende, de Squad met '20s SQUAD', met drie uur lang enkel de hits van de voorbije 3 jaar. 21 is hij en nog student. Jari combineert zijn master communicatiewetenschappen met het presenteren op vrijdag. Als kind stond hij al te zingen en te dansen en zijn liefde voor muziek is door de jaren heen alleen maar groter geworden. Radio kwam erbij tijdens zijn stage bij NRJ. Wat dat on air geeft kan je vanaf 2 september elke vrijdag horen van 16.00 tot 19.00 uur.

Nasrien, Yoran en Jari krijgen ondersteuning van Sam Bedert, die ook voor een primeur zal zorgen want ze zal de eerste zijn die op NRJ als nieuwlezer zelf het nieuws brengt.

Op zaterdag hoor je nog een nieuwe stem: Ken Siereveld presenteert van 14.00 tot 17.00 uur de 'NRJ 40'. Ken is een sociale kerel die van feestjes en muziek houdt, geknipt dus om een hitlijst te hosten!

Het programmaschema wordt vervolledigd met vaste waarden: Louise Ailliet, Sen De Paepe, Fatty K en Gascar.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Alles en iedereen bij team NRJ staat klaar om er weer een geweldig radioseizoen van te maken. Het is een feest om met deze jonge, enthousiaste bende te mogen samenwerken en hen gepassioneerd de tofste job van de wereld te zien uitoefenen.'