Nostalgie zingt de zomer in met de 'Feelgood 1000'

Bij Nostalgie barst de zomer helemaal los vanaf vrijdag 25 juni met de 'Feelgood 1000'. Elke dag hoor je van 9.00 tot 19.00 uur de 1000 beste meezingers. Met Marcia Bwarody, Johan Henneman en Bjorn Verhoeven.

En Leen Demaré presenteert van 19.00 tot 22.00 een spetterende avondshow waarin ze elke dag bezoek krijgt van nieuw en jong muzikaal talent, dat een bekende meezinger covert.

Op vrijdag 2 juli, de finaledag, draait Dominique Crommen 5 uur lang, van 17.00 tot 22.00 uur, de beste meezingers op vinyl.

Luisteraars kunnen tijdens de 'Feelgood 1000' een heuse Nostalgie 'I'm Walking On Sunshine' strandtas winnen. Meespelen kan via de Nostalgie-app en via sms 6036. De volledige lijst van de 'Feelgood 1000' is ook te volgen via nostalgie.be.

Kevin De Geest, Creative Director Nostalgie: 'Met de 'Feelgood 1000' kunnen onze luisteraars met een lekker gevoel aan de zomervakantie beginnen. Want het wordt genieten met al die heerlijke meezingers. Kortom, de 'Feelgood 1000' is pure muzikale verwennerij. Proef samen met Nostalgie van al die zomerzoete classics. En maak er een onvergetelijke zomer van.'

Walk On Sunshine

Sinds vrijdag 4 juni kan je in Nieuwpoort de zomer instappen met Nostalgie Walk On Sunshine. Deze 2 unieke Instagram- & belevingsroutes brengen je niet alleen langs de hotspots van Nieuwpoort-Bad én -Stad, op elke locatie komt telkens ook een Nostalgie-classic op een extra fotogenieke manier tot leven.

De Nostalgie Walk On Sunshine is de ideale zomeruitstap om met familie of vrienden te delen. Vergeet vooral je camera of smartphone niet. Dan ben je aan het eind van de dag een heleboel feelgood-foto’s rijker.

Wandel & win

In totaal zijn er 10 verschillende fotolocaties, verdeeld over de 2 routes. Op elke locatie is ook een letter in het ontwerp verstopt. Als je die allemaal verzamelt, kan je aan het eind van elke route een woord vormen. De oplossing stuur je door via nostalgiewalkonsunshine.be. Zo maak je kans op een elektrische fiets ter waarde van 2.199 euro of één van de andere fantastische prijzen.

'Nostalgie Beach Radio'

Vanaf vrijdag 16 juli maakt Nostalgie ook 3 weken live radio aan zee. Met 'Nostalgie Beach Radio' brengen ze elke dag vanaf 10.00 uur The Feelgood Summer naar Nieuwpoort. Onder andere Leen Demaré, Marcia Bwarody, Johan Henneman & Bjorn Verhoeven zijn nu al hun strandtas aan het klaarmaken.