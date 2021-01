Nostalgie zet het nieuwe jaar in met de langste lijst van het land: de 'Classics Top 2021'

Foto: © Nostalgie 2021

Sinds maandag 4 januari kunnen muziekliefhebbers stemmen voor de 'Classics Top 2021'. Voor luisteraars is dat meteen de start van een maand vol feelgood en genieten van de beste classics. De langste lijst van het land hoor je van 18 t.e.m. 29 januari en eindigt met het Nostalgie QuizPaleis, de gezelligste online huiskamerquiz met Leen Demaré.

Nostalgie lanceert vandaag ook de Nostalgie PodQuiz, een dagelijkse podcast waarin DJ Dominique Crommen jouw classicskennis test.

Tom Klerkx, managing director radio: 'Weinig radiozenders vliegen er zo hard in als wij bij Nostalgie. Onze 'Classics Top 2021' in januari is elk jaar opnieuw een unieke muzikaal feest waar luisteraars echt naar uitkijken. Traditiegetrouw gaan we ook nu weer een stapje verder in de beleving. We doorkruisen Vlaanderen met onze retro Nostalgie Stembus. Zo willen we onze fans bedanken voor hun stem en hen al het beste voor 2021 wensen. Iedereen die stemt maakt ook kans op een ticket voor ons virtuele QuizPaleis. En om daar te winnen kan je elke weekdag al oefenen met onze nieuwe podcast: de Nostalgie PodQuiz.'

Stemmen voor de 'Classics Top 2021' kan tot 17/01 via nostalgie.be of de app.

Tickets voor het Nostalgie QuizPaleis kan je winnen door te stemmen voor de 'Classics Top 2021'.

De Nostalgie PodQuiz kan je beluisteren via je favoriete podcastkanaal.