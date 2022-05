Nostalgie viert de 60s met 'Sixties Shuffle' en nieuwe podcastreeks 'Missie McCartney'

Van 26 t.e.m. 29 mei veranderen je vertrouwde radioprogramma's bij Nostalgie 4 dagen lang in een 60s-jukebox. In de 'Sixties Shuffle' kiezen de luisteraars zelf hun favoriete 60s-classics en achter elke plaat zit ook mogelijk een toffe prijs die de 60s weer tot leven brengt.

Elk uur draait de zender ook een nummer van The Beatles.

Vanaf maandag 30 mei viert Nostalgie de eerste verjaardag van Nostalgie+: een week boordevol 60s classics met op 4 en 5 juni de 'Sixties Top 660', een lijst met de meest aangevraagde nummers van de voorbije week.

Nieuwe podcast 'Missie McCartney'

Dat The Beatles in dit verhaal centraal staan heeft uiteraard ook een reden. Op 18 juni wordt Paul McCartney 80. En we eren hem met een prachtige podcastreeks: 'Missie McCartney'.

Deze vierdelige reeks focust op het leven en oeuvre van de ex-Beatle: Is Sir Paul echt verantwoordelijk voor de split van The Beatles? Is hij echt een ‘simpele werkersjongen uit Liverpool’? En is Paul… eigenlijk wel écht Paul?

'Missie Mc Cartney' is van hetzelfde team dat de podcast 'Mercury Mysteries' maakte, met Shalini Van den Langenbergh die weer met heel wat interessante gasten in gesprek ging. De eerste aflevering is vanaf vrijdag 27 mei te beluisteren via de Nostalgie website en app.

Nog even de line up van de 'Sixties Shuffle', van 26 t.e.m. 29 mei:

7-11u Herbert Bruynseels

11-14u Johan Henneman

14-18u Leen Demaré

18-22u Domi Crommen