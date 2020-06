Nostalgie verwent luisteraars met gratis feelgood mondmaskers

Foto: © Nostalgie 2020

Vanaf zaterdag 6 juni kunnen fans van Nostalgie en alle muziekliefhebbers een mondmasker afhalen met een leuke classic er op. Er zijn vijf verschillende versies beschikbaar.

De verdeling verloopt via partner e5. De voucher om een gratis mondmasker te krijgen kan je downloaden via www.nostalgie.be.

Dat we terug uit ons kot mogen en zelfs terrasjes mogen doen, klinkt voor heel veel mensen als muziek in de oren. Afstand houden en het dragen van een mondmasker nemen we er dan graag bij.

Tom Klerkx, managing director Nostalgie: 'Vanaf maandag mag er veel meer en bij Nostalgie denken we graag mee met onze luisteraars. Vandaar deze actie. Met onze veilige feelgood maskers gaan we voor jullie muzikale glimlach, ook al blijft die nog even verborgen…'

Samen met onze partner e5 werden vijf versies van de mondmaskers gemaakt, telkens met een andere Classic er op:

- 'Pour Un Flirt' van Michel Delpech

- 'Keep On Smiling' van James Lloyd

- 'Oh La La La' van TC Matic

- 'Save All Your Kisses For Me' van Brotherhood of Man

- 'Don’t Worry, Be Happy' van Bobby McFerrin

Dat er muziek in deze actie zit, tonen de Nostalgie dj’s o.a. in deze tv-spot:

De maskers zijn conform alle regelgeving, comfortabel, herbruikbaar én….gratis! Vanaf zaterdag kan iedereen op vertoon van een voucher een masker gaan ophalen bij e5. Om zoveel mogelijk muziekliefhebbers te servicen, voorzien we één gratis mondmasker per luisteraar. Download de voucher via www.nostalgie.be en ruil hem in voor één mondmasker in een e5-winkel in je buurt. De actie loopt zolang de voorraad strekt uiteraard. Alle info en voorwaarden vind je terug www.nostalgie.be.

Toon je mondmasker én je glimlachende ogen!

Jouw mondmasker al opgehaald? Bezorg Nostalgie een foto (of een filmpje?) en deel je glimlachende ogen met alle Nostalgie luisteraars: uploaden kan via de Facebook-pagina van Nostalgie.