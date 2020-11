Nostalgie stapt de 70s in met de beste classics​​​​​​ en vetste Travolta-moves

Foto: © Nostalgie 2020

Na de 90s en de 80s, stappen we de 70s binnen met alweer een straffe muziekactie: 'De 70s Top 770'. En dat hebben Herbert, Astrid en Bjorn heel letterlijk genomen.

Bjorn Verhoeven opende maandag 9/11 tussen 16.00 en 19.00 uur de stembussen in het gezelschap van Tita Tovenaar-actrice Maroesja Lacunes. Die speelde samen met haar vader de hoofdrollen in de populaire Nederlandse kinderserie, begin jaren '70. Tot vrijdag 20/11 om 18u kunnen luisteraars voor hun 7 favoriete 70-classics stemmen via nostalgie.be of de Nostalgie-app.

Doe De Travolta

Dinsdag lanceerden Herbert Bruynseels en Astrid Philips tussen 5.00 en 9.00 uur, in de vroegste ochtendshow van Vlaanderen, 'Doe De Travolta'. Geïnspireerd door de openingsscène uit Saturday Night Fever met John Travolta, roepen ze de luisteraars op om hun versie van de scène door te sturen, via de Nostalgie-app of via top@nostalgie.eu.

Luisteraars maken dan kans om te schitteren naast de Nostalgie-DJ's in de heuse 'Doe De Travolta'-videoclip. Het eindresultaat maakt Bjorn Verhoeven bekend op vrijdag 20 november tussen 16.00 en 19.00 uur.

'De 70s Top 770'

Vanaf zaterdag 21 november gaat de lijst effectief van start tot en met vrijdag 27 november. Zeven dagen lang van 9.00 tot 18.00 uur presenteren Nathalie Delporte, Marcia Bwarody, Johan Henneman, Bjorn Verhoeven en Tony Talboom, de beste classics uit de jaren zeventig.

Leen Demaré blikt elke dag terug op 'De 70s Top 770' met een heuse aftershow. Op de finaledag is er Dominique Crommen met Viva 70s Vinyl.

Programma Mananger Tina Van den Meersschaut: 'Intussen staat Nostalgie er als kwaliteitslabel voor stevige muziekacties. Na de '90s Top 990' en de zeer succesvolle '80s Top 880', past ook de '70s Top 770' in het rijtje. De komende weken worden één groot feest: terug mijmeren naar de beste tv-series die hun oorsprong vonden in dit rijke decennium, 'De Kat', 'Slisse en Cesar', 'De Paradijsvogels', of de vele modetrends, films zoals 'Grease'... Even stilstaan bij opmerkelijke gebeurtenissen zoals het ontstaan van Autoloze Zondag, maar uiteraard is het ons om de grote 70s iconen te doen! ABBA, Fleetwood Mac, Lou Reed, Eagles, The Rolling Stones, Barry White, Queen, .. En ook Paul Severs, Nicole & Hugo en Micha Marah kunnen niet ontbreken. Meer dan keuze genoeg dus! We beloven – opnieuw – een trip down to memory lane en zullen onze luisteraars helemaal onderdompelen in die unieke 70s-sfeer!'