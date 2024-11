Nostalgie Plus blijft in het vizier van de Vlaamse mediawaakhond

Nostalgie+ heeft al een tijdje terug de plaats van NRJ ingenomen op de FM-band. En sinds dan rommelt het tussen de omroep en de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). De instantie motiveert een nieuwe boete in een persbericht.

'Op 13 mei 2024 (beslissing 2024-033) werd door de VRM een boete van 7.500 euro opgelegd aan SBS Media Belgium. Daarbij diende SBS Media Belgium zich tegen uiterlijk 15 augustus 2024 te conformeren aan het Mediadecreet (Nostalgie+, voorheen NRJ).

In opvolging van deze beslissing werden luisteronderzoeken gehouden op 27 augustus 2024, 8 september 2024 en 11 september 2024. Uit deze onderzoeken blijkt dat het beeld van de uitzendingen over het geheel genomen nog steeds in dezelfde – ontoereikende – lijn ligt als in februari 2024 (eerdere luisteronderzoeken) het geval was, niettegenstaande het feit dat er enkele verschillen zijn ten opzichte van de toen bestaande toestand.

Het probleem van het hoge aantal uren non-stop muziek (12 uren per dag), is niet verholpen. Het aantal is integendeel tijdens het weekend nog gestegen naar 16 uren per dag.

Aan de tekortkoming dat er nauwelijks presentatie of variatie in de programma’s aanwezig was, is maar deels tegemoet gekomen. Ondanks de verhoogde live-programmatie, met gestegen percentages van gesproken tussenkomsten, blijven die percentages erg bescheiden. Bovendien blijft de presentatie ook dikwijls beperkt tot het louter aan- en afkondigen van de muzieknummers, waardoor de betreffende programma’s ook geen eigen karakter hebben.

Bovendien blijft ook de aanwezige interactie met de luisteraar in de programma’s bescheiden. De luisteraar komt tijdens de uitzendingen zelf niet of nauwelijks aan het woord en de interactie moet bijna uitsluitend blijken uit wat de presentatoren hierover zeggen (ook al doen zij dit regelmatig). De 'Koffie Quiz', die volgens SBS sinds 7 oktober 2024 elke ochtend wordt uitgezonden, brengt in dat opzicht enige verbetering, maar dit wijzigt niet het algemene beeld van de geringe interactie in de programma’s, net zomin als de interactie met de luisteraar via sociale media (die overigens vrij beperkt is) van aard zou zijn om op dit punt soelaas te brengen.

Ondanks het behoud van gunstige elementen (nieuwsberichtgeving, verkeersinformatie, actualiteit in de programma’s) en de vaststelling van enkele verbeteringen (meer live-programma’s, weliswaar met beperkte gesproken tussenkomsten), zijn bepaalde elementen echter ook weer teruggeschroefd (gepresenteerde programma’s tijdens het weekend) en werd aan eerdere tekortkomingen niet tegemoetgekomen (12 uren non-stop muziek en erg lage interactiviteit in de programma’s).

De uitzendingen van Nostalgie+ zijn dan ook niet in overeenstemming met de basisvoorwaarde uit artikel 143/1, 1°, van het Mediadecreet en het generalistisch profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie is erkend.

Bovendien evolueerde de programmatie minstens deels in negatieve zin, sedert het luisteronderzoek van februari 2024. De uitzendingen van SBS evolueerden niet in de goede richting, in tegenstelling tot hetgeen vastgesteld werd in VRM-beslissing 2024-033 (13 mei 2024).

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat aan SBS reeds eerder administratieve geldboetes werden opgelegd. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het feit dat SBS heeft aangegeven nog steeds bereid te zijn verdere inspanningen te leveren om uitvoering te geven aan haar verplichtingen als erkende netwerkradio-omroeporganisatie.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 30.000 euro op te leggen, met een laatste ingebrekestelling. Aan SBS wordt een laatste kans geboden om aan alle voorschriften te voldoen tegen uiterlijk 15 februari 2025. Na het verstrijken van die termijn stelt zij zich bloot aan de opheffing van haar erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie (generalistisch profiel) voor het frequentiepakket 1.'