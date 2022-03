Nostalgie pakt uit met The Big 5

Binnenkort ontdek je bij Nostalgie in The Big 5 wie de grootsten zijn in 5 verschillende genres: Rock, Franstalig, New Wave, Disco en Vlaams. The Big 5 zijn 5 unieke dagen met 5 toplijsten van 5 genres. Jij bepaalt welke classics in welke top 100 mogen schitteren. En je maakt ook kans op een droomreis naar The Big 5 in Zuid-Afrika.

Nathalie Delporte, Programmamanager: 'Voor The Big 5 gaan vijf van onze DJ’s op zoek naar de 100 beste classics in 5 genres. Marcia Bwarody richt zich tot de rockers, Leen Demaré gaat het accent aigu in haar naam achterna en zoekt de beste Franstalige classics, Dominique Crommen duikt in de favorieten van de New Wave, Johan Henneman wacht op de dansvloer met de beste disco en Bjorn Verhoeven wil weten met welke Vlaamse classics jij op de slotdag van The Big 5 wil meezingen.' Stemmen en luisteren kan via nostalgie.be of de gratis Nostalgie-app. Het resultaat hoor je vanaf maandag 21 maart.

Reis met The Big 5 naar The Big 5 in Zuid-Afrika

Kathleen Aerts opende vanochtend de stembussen voor The Big 5 bij Nostalgie en ze onthulde ook nog een bijzondere verrassing. Tijdens The Big 5 maak je als luisteraar kans op een droomreis naar Zuid-Afrika. Tijdens de exclusieve trip ga je niet enkel op safari om The Big 5 - de leeuw, de olifant, de buffel, de neushoorn en het luipaard - te spotten, maar verblijf je ook in het Droom Guesthouse van Kathleen in Franschhoek. Je kent dit idyllisch boutique guesthouse misschien wel van het tv-programma Villa Zuid-Afrika.

5 dagen, 5 genres, 5 toplijsten, 5 DJ’s

Maandag 21/03: The Big 5 Rock met Marcia Bwarody

Dinsdag 22/03: The Big 5 Franstalig met Leen Demaré

Woensdag 23/03: The Big 5 New Wave met Dominique Crommen

Donderdag 24/03: The Big 5 Disco met Johan Henneman

​​​​​​​Vrijdag 25/03: The Big 5 Vlaams met Bjorn Verhoeven

Stemmen kan nog tot zondag 20 maart, via nostalgie.be of de gratis Nostalgie-app.