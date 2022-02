Nostalgie mag feelgood radio blijven maken

Zopas werd bekend dat Nostalgie van de Vlaamse regering de licentie verkreeg om ook de komende jaren radio te mogen maken op de FM-band. Momenteel heeft Nostalgie reeds een marktaandeel van 7% (12+) met een maandelijks bereik van 1.351.250 Vlamingen en een gemiddelde luisterduur van 217 minuten per dag.

Alleen maar blije gezichten in de studio en op de redactie van Nostalgie aan de Katwilgweg in Antwerpen. De feelgood muziekzender, opgericht in maart 2008, ontpopte zich de laatste jaren als dé challenger in het Vlaamse radiolandschap. Met een groei op quasi alle kwantitatieve en kwalitatieve parameters: bereik, luisterduur, streams en online luisteren, app downloads, share-of-heart bij een groeiend aantal fans.

Managing director Radio Tom Klerkx: 'De afgelopen jaren is hier met een zeer gemotiveerd team keihard gewerkt aan het merk én het product Nostalgie. Nieuwe studio’s, nieuw talent voor en achter de microfoons, grote sprongen voorwaarts op vlak van digitalisering en communicatie. En dat allemaal op het fundament van de beste playlists van Vlaanderen. Onze fans zijn trouw en steeds groter in getale. Uiteraard is het heel fijn dat we die opmars kunnen en mogen verderzetten. Na de spanning van de laatste weken staat iedereen te popelen om in 2022 én de volgende jaren de best mogelijke radio te maken. Met muziek van alle tijden en voor iedereen.'

Deze maand spat de feelgood meer dan ooit uit Nostalgie, want elke vrijdag zing je jouw favoriete classics mee tijdens Feelgood Friday. In maart volgen 'The Big 5' - 5 toplijsten met 5 verschillende genres - en in april wordt de zomer al voelbaar in 'Villa Nostalgie'.

Tom Klerkx: 'Onze grote muziekgedreven acties en de daaraan verbonden frisse marketingcampagnes zorgden voor een echte boost in ons succes en een instroom van nieuwe, ook jongere luisteraars. We hebben ook de tijdsgeest mee, want overal groeit het besef dat ‘nostalgie’ een positief gevoel is voor alle generaties en alle klassen. Daarnaast maken we 7 dagen op 7 gewoon ook goeie radio op het ritme van je dag.'

De zender 'viert' zijn licentie trouwens met een 'Can't Stop the Feeling'-campagne waarin de goesting-in-radio en in muziek-van-alle-tijden wordt getoond.