Nostalgie lanceert nieuwe digitale zender Nostalgie Extra Vlaams

Vanaf maandag 16 augustus zet Nostalgie koers naar een extra straf muzikaal najaar. Zo breidt het station met Nostalgie Extra Vlaams haar digitaal aanbod verder uit, volgt er een exclusieve podcast over muzieklegende Freddie Mercury én reist Nostalgie dit najaar elke maand naar een ander decennium, onder andere met toplijsten die het beste uit de 70's, de 80's en de 90's vieren.

Nostalgie beleefde een topzomer. 'We gingen zingend de zomer in met de 'Feelgood 1000' en we hebben de deur van onze Nostalgie Beach Radio op de zeedijk in Nieuwpoort nog maar net gesloten. Het was de ideale plek om extra zuurstof en energie te tanken. Het hele team heeft de batterijen opgeladen aan de enthousiaste reacties van onze luisteraars. Het was meer dan hartverwarmend om nog eens van dichtbij te zien hoe geliefd Nostalgie is en blijft bij een breed publiek. We hebben duizenden Nostalgie-strandtassen aan de bezoekers van onze studio uitgedeeld. Zelfs mondmaskers konden de blije en dankbare blikken niet verbergen', zegt Kevin De Geest, Creative Director bij Nostalgie.

'Vanaf maandag duiken we in het najaar en zijn alle vertrouwde stemmen weer op post om radio op het ritme van de dag te maken. Herbert Bruynseels en Astrid Philips maken je vanaf 5.00 uur weer wakker in de 'Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen'. Marcia Bwarody en Johan Henneman zorgen voor de perfecte soundtrack bij de werkdag, Bjorn Verhoeven klinkt daarna spitser dan ooit en Leen Demaré blijft elke avond op post om de ene muzikale verrassing na de andere te draaien in 'Lena Lena'.'

In het voorjaar mochten luisteraars Nostalgie+ al verwelkomen, de digitale zender waar je via DAB+ en online elke dag naar het beste uit de 60's, 70's & 80's kan luisteren. En nu krijgen de digitale streams er nog een muzikaal broertje bij: Nostalgie Extra Vlaams. Zo breidt Nostalgie vanaf maandag 16 augustus haar digitaal aanbod nog verder uit. Je zal er de klok rond naar de beste Vlaamse classics kunnen luisteren. Tom Klerkx, Managing Director: 'Onze 10 digitale kanalen hebben al jarenlang een erg trouwe fanbasis. We willen dat Nostalgie de thuisbasis is voor alle muziekliefhebbers in Vlaanderen. Van rockers tot new wavers en fans van Vlaamse classics. Die classics zitten voor een groot stuk al in de mix van Nostalgie en Nostalgie+, maar met Nostalgie Extra Vlaams willen we Vlaamse klassiekers en hun fans het solopodium geven dat ze verdienen, net zoals we dat onder andere ook al met Nostalgie Extra Rock en Nostalgie Extra New Wave doen. De klok rond. Dat Vlaamse classics en Nostalgie een gouden combinatie zijn, merk je deze zomer ook aan de populariteit van de herhalingen van 'Tien Om Te Zien'. Bij Nostalgie Extra Vlaams zal de herbeleving van de classics elke dag centraal staan.'

De muziekmix wordt trouwens erg gevarieerd. 'Nostalgie Extra Vlaams wordt hét digitale station waar je Vlaamse classics van de 60's tot nu zal kunnen horen. Muziek van onder andere Will Tura, Samantha, Marva en Louis Neefs, de Tien Om Te Zien-hits van Bart Kaëll, Leopold 3, Dana Winner en uiteraard ook classics van Clouseau, De Kreuners en Raymond van het Groenewoud, om er maar een paar te noemen', zegt Music Director Dominique Crommen. 'Naast onze digitale nieuwkomer worden ook bij Nostalgie zelf de schijnwerpers op de Vlaamse classics gericht. Op vrijdag zorgen Herbert Bruynseels en Astrid Philips in De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen voor de beste meezingers in hun rubriek Vlaamse Vrijdag. Luisteraars mogen dan hun favorieten kiezen, onder andere via de gratis Nostalgie-app.'