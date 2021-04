Nostalgie laat 5 muziekgenres sprankelen in 'The Big 5'

Nostalgie staat binnenkort helemaal in het teken van 'The Big 5'. Vijf dagen lang - van maandag 19/04 tot en met vrijdag 23/04 - hoor je 5 ultieme toplijsten van 5 unieke muziekgenres.

Rock, Franstalig, New Wave, Disco en Nederlandstalig, samengesteld door de luisteraars van Nostalgie, die per genre de 100 beste classics kiezen.

Sebastian Decrop opende vanmorgen (maandag 05/04) de stembussen voor 'The Big 5'. Luisteraars kunnen 2 weken lang hun 5 favoriete classics doorsturen tot zondag 18/04, wanneer Tony Talboom om 17.00 uur de stembussen afsluit.

5 genres, 5 presentatoren

Maandag 19/04: The Big 5 - Rock met Marcia Bwarody

Dinsdag 20/04: The Big 5 - Franstalig met Johan Henneman

Woensdag 21/04: The Big 5 - New Wave met Dominique Crommen

Donderdag 22/04: The Big 5 - Disco met Leen Demaré

Vrijdag 23/04: The Big 5 - Nederlandstalig met Bjorn Verhoeven

The Big 5 Weekend

Als kers op de taart hoor je bij Nostalgie in het weekend van 24/04 en 25/04 het beste uit de 5 toplijsten in de The Big 5 Weekend van 7.00 tot 17.00 uur.

Kevin De Geest, Creative Director Nostalgie: 'De lente is in het land, tijd voor onze traditionele Big 5-week. Een hele week gaan we samen met onze luisteraars op zoek naar de beste Rock, New Wave, Franstalige, Nederlandstalige én Disco-classics. Wij houden van lijstjes en onze luisteraars nog veel meer. Nostalgie is de radiozender waar de classics écht thuis zijn en na het succes van de Classics Top 2021 begin dit jaar, waarbij we onze eigen streamingrecords wisten te breken, is dit een nieuwe afspraak waar we naar uitkijken. Muziek is nog altijd een van de beste feelgood vaccins! En bij ons krijg je het beste muzikale pallet van radioland.'

Nostalgie lanceert tenslotte ook een nieuwe campagne waarin je kennis maakt met een wel héél muzikale familie.