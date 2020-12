Nostalgie Beach Festival verhuist naar Nieuwpoort

In het rijtje van de betere festivals is het Nostalgie Beach Festival één van de opvallendste groeiers. Steeds meer muziekliefhebbers trekken ervoor naar de kust.

Vanaf volgende zomer worden nationale en internationale toppers verwelkomd aan de jachthaven in Nieuwpoort. What a Summer Feeling!

Na zeven succesvolle edities is het Nostalgie Beach Festival niet meer weg te denken aan de Belgische kust. Voor 2020 werd een indrukwekkende affiche voorgesteld met o.a. Ronan Keating, The Stranglers, The Troggs, Level 42, Anouk, Bart Peeters, Clouseau,…etc. tot Corona er anders over besliste…

Bijna 10.000 fans kochten voor de lockdown al hun tickets voor één of beide festivaldagen. Die tickets zijn nog steeds geldig maar the place to be wordt deze zomer de Jachthaven van Nieuwpoort.

Tom Klerkx, managing director radio bij Mediahuis: 'De zomer van 2021 wordt ongetwijfeld heel bijzonder. Wij zijn dan ook heel blij om de duizenden fans van het Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort te mogen verwelkomen op een nieuwe en bijzondere plek: aan de Jachthaven van Nieuwpoort. Met zicht op het water en geweldige artiesten op het podium worden het twee muzikale hoogdagen om nu al naar uit te kijken.'

Uiteraard zal het Nostalgie Beach Festival volledig coronaproof doorgaan. D.w.z. volgens de regels die op dat ogenblik geldig zijn. Alle informatie daarover en over de line up kan je volgen op www.beachfestival.be. Leuk om weten is alvast dat de line up van de editie 2021 nagenoeg identiek is aan de aangekondigde artiesten van vorige zomer.

Burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort: 'We zijn heel blij om met Mediahuis, toch een belangrijke speler in medialand, een samenwerking aan te gaan voor onder andere het Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort. Met trots verbinden we dit unieke festival aan ons mooie Nieuwpoort en verwelkomen we binnenkort de grootste artiesten aan de jachthaven Portus Novus. Zowel voor inwoners, dagjestoeristen als tweede verblijvers wordt dit een absolute muzikale hoogdag. We kijken er dan ook naar uit.'