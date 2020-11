Nordic noir uit IJsland 'The Valhalla Murders' nieuw op Canvas

Foto: Canvas - © VRT 2020

'The Valhalla Murders' is de mysterieuze titel van een nieuwe IJslandse misdaadreeks, gebaseerd op elementen van een waargebeurd verhaal uit de jaren '40.

De serie past onmiskenbaar in de traditie van de 'nordic noir', de Scandinavische misdaadreeksen uit de grote 'buurlanden' Zweden, Denemarken en Noorwegen.

In 'The Valhalla Murders' gaat een IJslandse politievrouw samen met een uit Noorwegen teruggekeerde collega op zoek naar wat wellicht de eerste seriemoordenaar uit de IJslandse geschiedenis moet zijn. De samenwerking van de twee speurders verloopt aanvankelijk nogal stroef, want ze konden niet meer van elkaar verschillen en ze dragen allebei hun eigen geheimen mee.

Het spannende misdaadverhaal krijgt een extra dimensie door de intrigerende personages, de beklijvende vertolkingen en de degelijke productiekwaliteiten van de reeks. Na het winterse 'Trapped' en het glossy 'Stella Blomkvist' is 'The Walhalla Muders' de derde IJslandse reeks die op Canvas te zien is. Ze bewijst andermaal dat ook kleine landen uitstekende fictie kunnen maken, zoals wij dat in Vlaanderen ook al een hele tijd doen: lokaal verankerd, met veel couleur locale, maar tegelijk ook universeel.

De reeks werd geproduceerd door Truenorth en Mystery Productions, in samenwerking met Netflix.

In het anders zo rustige Reykjavik worden op een week tijd twee mensen van middelbare leeftijd vermoord. De ene is een zwerver, de andere een rijke zakenman. Ze lijken op het eerste gezicht niets gemeen te hebben. Maar de manier waarop hun lichaam is verminkt, maakt duidelijk dat ze door dezelfde moordenaar om het leven zijn gebracht.

Hoofdinspecteur Magnus (Sigurdur Skúlason) zet inspecteur Katrín 'Kata' Gunnarsdóttir (Nína Dögg Filippusdóttir, ook te zien in 'Trapped') op de zaak. Maar omdat hij vreest dat er een seriemoordenaar aan het werk is, roept hij ook zijn vroegere collega Arnar Bödvarsson (Björn Thors) ter hulp. De IJslandse politie heeft namelijk geen enkele ervaring met dit soort moordenaars, terwijl Arnar al jaren in Oslo werkt en daar een stevige reputatie heeft opgebouwd. Veel zin om terug te keren naar IJsland heeft Arnar nochtans niet, maar hij staat bij Magnus in het krijt en dus gaat hij toch maar op zijn vraag in.

Arnar wordt niet bepaald met open armen ontvangen, want Kata vindt dat zij de zaak best op haar eentje aankan. Dat Magnus haar net nu een promotie weigert, maakt haar nog nijdiger. Bovendien zijn Kata en Arnar erg verschillend. Kata heeft het hart op de tong, terwijl Arnar bijzonder zwijgzaam en gesloten is. Maar ze kunnen niet anders dan samenwerken om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen.

Bedenker en regisseur Thordur Palsson: 'Kata en Arnar zijn echt elkaars tegenpolen. Arnar is één groot mysterie. Hij heeft IJsland destijds verlaten om een specifieke reden, maar slechts weinigen weten waarom. Niemand kan in zijn hoofd kijken. Maar in de loop van het verhaal wordt hij gedwongen zijn verleden te confronteren. En dan heb je Kata. Zij vraagt van niemand hulp en wil dan ook niet met Arnar samenwerken. Ze lijkt een open boek, maar ook zij heeft iets te verbergen. Op het werk is ze een harde, maar wanneer ze alleen is, zien we hoe kwetsbaar ze is. Nína Dögg Filippusdóttir is perfect voor deze rol. Ze schakelt naadloos over van het ene uiterste naar het andere. Niet veel acteurs kunnen dat.'

Naarmate ze dieper doordringen in de zaak, ontdekken Kata en Arnar dat de moorden iets te maken hebben met onverkwikkelijke gebeurtenissen uit een ver verleden in het geheimzinnige plaatsje Valhalla. Tegelijk komen we als kijkers ook meer te weten over de het getroebleerde geschiedenis van de twee speurders zelf: waarom Arnar destijds halsoverkop naar Noorwegen is vertrokken en welke demonen uit verleden Kata zo belasten dat ze het soms lastig heeft om zich volledig te concentreren op haar job.

Brutale moorden, complexe en gekwetste personages, een grimmige sfeer, sneeuw en vrieskou, donkere interieurs die contrasteren met indrukwekkende landschappen: liefhebbers van ‘Nordic noir’ kunnen zich alvast opwarmen voor vier spannende zaterdagavonden op Canvas. En wie niet kan wachten, kan ze meteen allemaal bekijken via VRT NU.

'The Valhalla Murders', vanaf zaterdag 14 november om 20.35 uur op Canvas (telkens twee afleveringen) en via VRT NU.