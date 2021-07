Nog heel even geduld: het is bijna tijd voor 'Gossip Girl' op Streamz

You know you love me! Tien jaar geleden volgden we de perikelen van de rijke Upper East Siders en hun familie, vrienden en love interests op de voet door de ogen van de mysterieuze 'Gossip Girl'. Vanaf 9 juli kan je wekelijks op Streamz terecht voor een nieuwe aflevering van de langverwachte reboot.

In de nieuwe visual zien we de nieuwe vriendengroep, dramatisch opgesplitst door gebroken en beschadigde smartphone-schermen. Het beeld speelt in op het plot van de reboot: een nieuwe generatie van New Yorkse tieners heeft de touwtjes in handen in hun privéschool Constance Billard, maar wordt opgeschrikt door de beruchte Gossip Girl, die tegenwoordig de geruchtenmolen laat draaien via sociale media en zich ontpopt tot invloedrijke influencer.

Kristen Bell - wiens zoetgevooisde stem destijds dienst deed als de voice-over van 'Gossip Girl' - neemt de huidige stem weer voor haar rekening.

Nostalgie

Niet alleen de legendarische stem van 'Gossip Girl' blijft behouden, ook kostuumontwerper Eric Daman (ook bekend van zijn werk in series als 'Billions', 'Astronaut Wives Club' en 'The Carrie Diaries') keert terug voor de reboot. De preppy stijl van Blair had in 2007 een grote impact op mode en de edgy outfits van de jongeren uit de nieuwe 'Gossip Girl' zullen hun voorgangers zeker kunnen evenaren. Het uniform van Constance Billard met het groene ruitpatroon blijft behouden, maar in de reboot worden daar hedendaagse mode-elementen aan toegevoegd: denk oversized fashion, chunky (Balenciaga) sneakers en strakke chokers. Eerder werd al een 'paparazzi-shot' van de vriendengroep gedeeld op de iconische trappen van het New Yorkse Metropolitan Museum of Art, een beeld dat doet vermoeden dat ook locaties uit het eerste seizoen zullen terugkeren.

Cast

De nieuwe cast bestaat uit Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez, Jordan Alexander, Savannah Smith, Evan Mock, Jason Gotay, Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat, Savannah Smith en Zion Moreno. Eerder werden de hoofdpersonages en hun persoonlijkheden al uit de doeken gedaan op de officiële Instagram-account van 'Gossip Girl'. Julien Calloway (Jordan Alexander) kan je bekijken als de nieuwe Blair, maar dan met meer social media-klout. Whitney Peak (ook bekend van 'The Chilling Adventures of Sabrina') speelt Zoya Lott - de halfzus van Jordan en iemand die perspectief brengt aan het luxueuze en zorgeloze leventje van de vriendengroep. Steenrijke en geprivilegieerde tiener Otto Bergmann IV (vertolkt door Eli Brown) krijgt de bijnaam 'Privilege' en Audrey Hope (Emily Alyn Lind) is al even in een serieuze relatie met haar huidige vriend Aki Menzies (gespeeld door Evan Mock), maar is klaar om nieuwe ervaringen op te doen. Thomas Doherty speelt Maximus Wolfe en kan je volgens velen beschouwen als de nieuwe Chuck.

Generation woke

De castleden zijn in de 'GG'-reboot niet enkel jonger, maar ook diverser qua etnische achtergrond. Maar er zou ook een betere LGBTQ+ representatie zijn dan in de OG 'Gossip Girl'. Scenarist Joshua Safran zei hierover in een interview met Vulture: 'Er was niet echt sprake van representatie in de eerste 'Gossip Girl'. Ik was de enige queer schrijver die meeschreef aan de show. Maar deze keer zijn de hoofdpersonages niet blank, en er zijn verhaallijnen die draaien rond LGBTQ+ onderwerpen. De reboot is een representatie van hoe de wereld er nu uitziet en maakt kijkers bewust vanwaar rijkdom en privilege vandaan komen en hoe je daarmee omgaat.'

'Gossip Girl' is vanaf 9 juli wekelijks te bekijken op Streamz. De reeks werd geproduceerd door Fake Empire en Alloy Entertainment in samenwerking met Warner Bros. Television en CBS Studios. De serie is geschreven, geproduceerd en ontwikkeld door Joshua Safran. Karena Evans regisseert twee afleveringen.