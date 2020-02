Nieuwe VTM NIEUWS-studio in Antwerpen officieel geopend

Vanaf vandaag, maandag 3 februari 2020, zendt VTM NIEUWS uit vanuit de gloednieuwe studio in het DPG Media-gebouw in Antwerpen. Na 31 jaar uitzending vanuit Vilvoorde is dit een historisch moment. De nieuwe studio werd officieel geopend door heel wat prominenten.

De VTM NIEUWS-ankers Stef Wauters, Cathérine Moerkerke, Freek Braeckman, Birgit Van Mol en Dany Verstraeten, openden vanochtend officieel de nieuwe VTM NIEUWS-studio. Ze deden dit samen met Christian Van Thillo (CEO DPG Media), Kris Vervaet (CEO DPG Media België), Nicholas Lataire (adjunct-directeur News City), premier Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Media Benjamin Dalle en burgemeester Bart De Wever.



Christian Van Thillo, CEO DPG Media: 'Met de verhuis van VTM NIEUWS naar Antwerpen, is News City nu helemaal gelanceerd. We hebben alle ‘nieuwsberoepen’ onder één dak: video, tekst en audio komen samen. Dat maakt het tot een bijzonder project, 24 op 24 en 7 op 7 gaan we hier nieuws maken, via alle mogelijke kanalen.'



Alle redacties van News City werken voortaan samen op één plek



VTM NIEUWS komt vanaf vandaag terecht in het hart van News City, de samenwerking tussen de nieuwsredacties van HLN, VTM NIEUWS en de magazines. Al die redacties samen vormen een gigantische bron van nieuws.



Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City: 'Het gaat om veel meer dan enkel een verhuis. De redactie van VTM NIEUWS kan nu rekenen op een nog grotere groep van specialisten en deskundigen om elke dag de grote nieuwsverhalen uit Vlaanderen en de wereld te maken en de vragen van de Vlamingen nog beter te beantwoorden.'



