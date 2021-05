Nieuwe verrassende zwangerschap in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Een grote verrassing vanavond in 'Familie'. Dat er al enkele dagen iets aan de hand was met Iris (Marianne Devriese) hadden de kijkers al door. Vorige week kwam zij namelijk nog huilend thuis van een doktersbezoek. Maar wat er dan precies aan de hand is met Iris bleef een goed bewaard geheim.

Tot vanavond. Iris besloot haar geheim eindelijk op te biechten aan haar partner Peter (Gunther Levi) en dat was een verrassing van formaat. 'Ik heb u nog niet alles verteld over de resultaten van mijn bloed', klonk het in de aflevering. En na een stilte volgde: 'Ik ben zwanger.' Heuglijk nieuws dus voor het verliefde koppel. Of toch niet?

'Familie', elke werkdag om 20.00 uur bij VTM.