Nieuwe spannende datingshow bij VTM 2: Vlaamse singles gaan - letterlijk - 'Uit De Kleren'

Foto: VTM © DPG Media 2021

2 vreemden. 1 bed. 30 minuten. Zonder kleren. Maar wat doet zo'n intiem half uur met twee singles op een eerste date? Dat toont VTM 2 vanaf dinsdag 26 januari om 21.35 uur in de nieuwe, spannende datingshow 'Uit De Kleren'.

50 Vlaamse singles, die vreemden voor elkaar zijn, geven zich - letterlijk - bloot op de eerste date en kruipen meteen samen tussen de lakens. Aan de hand van persoonlijke vragen en fysieke opdrachten leren ze elkaar op een korte tijd en intense manier kennen.



In ‘Uit De Kleren’ beginnen de 25 dates dus waar ze normaal gezien eindigen: in bed. Het opzet van de nieuwe datingshow is puur en eenvoudig. De Vlaamse singles die elkaar voor het eerst ontmoeten, daten zonder filter. Eén op één kleden ze elkaar stapsgewijs uit tot hun ondergoed en kruipen samen tussen de lakens. Want wie naakt date, kan niets verstoppen. En dat zorgt voor uiteenlopende, ontwapenende reacties: soms verlegen, soms expliciet.



De singles leren elkaar gedurende dertig minuten intens kennen. Van een gezamenlijke voorliefde voor bordspellen en een heuse Disney-collectie tot tips en tricks om als man je orgasme te kunnen uitstellen: alle gesprekken komen aan bod in het bed. Via een groot televisiescherm krijgen de singles fysieke opdrachten en persoonlijke vragen voorgeschoteld, wat voor de nodige spanning zorgt. Na het intieme half uur beslissen ze of ze bij elkaar in bed blijven liggen, of elk hun eigen weg opgaan mét kleren.

'Uit De Kleren', vanaf dinsdag 26 januari 2021 om 21.35 uur op VTM 2.