Nieuwe radiozender Nostalgie+ officieel gestart

Maandag 17 mei om 16.00 uur lanceerde Nostalgie zijn nieuwe, digitale radio: Nostalgie+. Voor de 'Bed-in' Openingsshow kwamen o.a. Erik Van Looy, Jan Verheyen en Minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle langs bij Leen Demaré en Domi Crommen om te vertellen over hun liefde voor de beste muziek uit de 60's, de 70's en de 80's.

Vrijwel naadloos volgend op de zeer gesmaakte 60 uur 60s-actie bij Nostalgie deze week, ging vandaag Nostalgie+ van start. De nieuwe digitale radio voor rijpere en wijzere mannen en vrouwen die voluit willen genieten van hun wilde haren. En de muzikale kleppers uit hun wilde jaren. Managing Director Radio Tom Klerkx: 'Met Nostalgie+ bevestigen we onze ambitie als radiogroep en bouwen we verder op onze forse groei, ook digitaal. Nostalgie+, met als baseline Your Golden Years, wordt goed gemaakte radio met de ingrediënten van vroeger en de smaak van nu.'

Anders dan gelijkaardige zenders wordt Nostalgie+ veel meer dan een puur non-stop kanaal. Music Director Dominique Crommen geeft alvast enkele highlights uit de programmering: 'Met Nostalgie+ volgen we het ritme van je dag, met goed verteerbare classics tijdens de zogenaamde 'actieve' uren, 's avonds zoeken we de verdieping met programma's als '70s@7' en '80s@8'. Ook stellen we in onze 'Story' een artiest centraal die de Golden Years mee bepaald heeft. Zo starten we maandag met The ABBA Story.'

Het lintje van Nostalgie+ werd tijdens de openingsshow digitaal geknipt door Minister van Media, Benjamin Dalle. Hij is blij met de komst van Nostalgie+: 'Als minister van Media vind ik dat uitstekend. We zetten met de Vlaamse regering al lange tijd in op digitale radio. Dat is echt de toekomst. De digitalisering draagt ook bij aan de kwaliteit en aan het bereik. Het is ook heel mooi om te zien dat Nostalgie het aanbod via DAB+ op die manier gaat uitbreiden.'

Minister Dalle zette meteen ook de juiste toon voor Nostalgie+ en kondigde zijn persoonlijke favoriet aan: Stairway To Heaven van Led Zeppelin. 'De betekenis achter die klassieker is voor iedereen verschillend, maar ik denk dat het in het deze tijden vooral onderstreept dat het de komende weken en maanden alleen maar beter zal worden. Ook bij Nostalgie gaan jullie alleen maar vooruit en daarom vind ik het wel een gepaste keuze.'

Voor het volledige programmaschema: www.nostaplus.be.

Nostalgie+ hoor je 24/7 via DAB+, digitale TV, nostalgie.be en de gratis app.