Nieuwe podcast 'Wijs, grijs & puber' en nieuwe app voor Radio 1

Radio 1 lanceert een nieuwe podcast: Wijs, grijs & puber. Filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem legt vijf bekende zestigplussers stellingen uit zijn gelijknamige boek voor.

Hij komt samen met zijn gasten in opstand tegen de vooroordelen als het gaat over ouder worden. Daarnaast lanceert de radiozender ook een gloednieuwe mobiele app met een flink aantal nieuwe functies.

In september verscheen het boek 'Wijs, grijs & puber', waarin Jean Paul Van Bendegem op zoek gaat naar de bron van grijsisme en wat ertegen te doen valt. 'Grijsisme', dat is iets als racisme, maar dan tegenover ouderen. In de vijfdelige podcastreeks gaat Van Bendegem in gesprek met bekende zestigplussers: journalist Walter Zinzen, geneticus Jean-Jacques Cassiman, kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven, striptekenaar Merho en auteur Kristien Hemmerechts. Het zijn levendige, bijwijlen pittige, gesprekken over afgeschreven worden en erbij willen horen, over afscheid nemen, over levenswijsheid, over leven na de dood, en over het leven tout court.

Journalist Walter Zinzen (83) is de eerste zestigplusser die aan het woord wordt gelaten. Hij heeft het met Jean Paul Van Bendegem over de wijsheid die ouderen opbouwen door eigen levenservaring. Uiteraard is de vergelijking met politiek dan niet ver weg. 'Dat is een vorm van wijsheid die ontbreekt in de politiek: kunnen toegeven dat je het niet weet. Dat zou nochtans heel handig zijn om te werken aan hun populariteit. Mensen zouden dat waarderen. Ik ben zeer benieuwd naar de eerste politicus die gevraagd wordt om minister te worden en die zegt: dat kan ik niet. Dat zou toch schitterend zijn?'

Van Bendegem zegt later in het gesprek dat hij eigenlijk niet bezig is met het levenseinde. Zinzen, 16 jaar ouder, beaamt dat alleen maar. 'Toen ik de eerste keer een volledige verdoving kreeg voor een operatie, dan spuiten ze iets in, en je gaat weg, en het is gedaan. Als je slaapt heb je toch nog een vorm van bewustzijn. Dat is als je verdoofd bent niet het geval. Eigenlijk is dat dood zijn. Is dat erg? Neen. Zoals Etienne Vermeersch zei: dan komt de tijd terug van toen ik er nog niet was, en vanaf nu zal ik er weer niet meer zijn. En ik denk dat hij gelijk had.'

Vernieuwde Radio 1-app

Ook de Radio 1-app zit in een nieuw kleedje. Voortaan neem je de meest recente radiofragmenten, de beste podcasts en het meest recente nieuws overal mee naartoe. Reageren op een programma gaat razendsnel en een radiofragment kan naar hartenlust worden gedeeld met vrienden, familie en collega's. Luisteren en kijken naar Radio 1 wordt nog fijner, maar er kan ook non-stop naar muziek worden geluisterd via de digitale streams Radio 1 Classics en Radio 1 Lage Landenlijst.

'Wijs, grijs & puber', woensdag 25 november is de eerste aflevering te beluisteren in 'Zandman'; vanaf woensdag 25 november elke woensdag een aflevering, via de app van Radio 1, op radio1.be of in je favoriete podcast-app.

'Zandman', om 22.00 uur op Radio 1.