Nieuwe namen voor het Nostalgie Beach Festival

Vanaf vrijdag 6 december lossen ochtend-dj's Herbert Bruynseels en Astrid Philips elke vrijdagochtend twee nieuwe namen voor de 7e editie van het Nostalgie Beach Festival, op 8 augustus 2020, in Middelkerke.

Enkele weken geleden mocht Roger Hodgson (ex-Supertramp) de line-up al openen. Deze ochtend werden The Stranglers en Phats & Small aan de affiche toegevoegd.

The Stranglers zijn wellicht de laatste overblijvers van het punktijdperk. Je kent hen van klassiekers als 'No More Heroes' en 'Always The Sun'. Met hun hitsingle 'Golden Brown', inclusief befaamde klavecimbel intro, katapulteren ze de weide zo terug naar de 80s.

Het Britse DJ-duo Phats & Small, gekend van de meezingers 'Turn Around' en 'Feel Good', zal de bezoekers van het Nostalgie Beach Festival ongetwijfeld aan het dansen krijgen met hun aanstekelijke disco nouveau uit de late nineties.

Tom Klerkx - Managing Director Radio Nostalgie: 'Op het Nostalgie Beach Festival streven we elk jaar opnieuw naar een gevarieerde line-up. Na Roger Hodgson ben ik fier dat ons team The Stranglers en Phats & Small heeft weten te strikken. En er zit nog heel wat leuks aan te komen, ik durf nu al te stellen dat we één van de strafste affiches uit onze geschiedenis gaan hebben. Je hoort het allemaal de komende weken'.

Meer informatie en tickets voor Nostalgie Beach Festival vind je op nostalgiebeachfestival.be.