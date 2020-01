Nieuwe namen in 'Twee tot de Zesde Macht'

Foto: Eén - © VRT Geert Van Hoeymissen 2019

Later dit voorjaar is op En een nieuw seizoen te zien van de populaire quiz 'Twee tot de Zesde Macht'. Dat is het tweede seizoen dat wordt gepresenteerd door Jeroen Meus. En in de pool van BV's duiken enkele nieuwe namen op.

De meest opvallende nieuwe naam in het panel van bekende mensen is de Nederlandse acteur Frank Lammers. Hem kennen we als het personage Ferry Bouman uit de Eén-serie 'Undercover' met Tom Waes. Naast hem is ook Kim Van Oncen een nieuwe naam. Dat is de actrice die Saartje vertolkt in 'Dertigers'. Zij vervoegen het lijstje van intussen indrukwekkende namen als Philippe Geubels en Tom Waes. Ook nieuw in het panel, maar die namen waren al eerder bekend, zijn actrice Charlotte Timmers en VRT-journalist Ivan De Vadder.

In het nieuwe seizoen van 'Twee tot de Zesde Macht' worden de afleveringen weer opgebouwd rondom telkens één thema. Komen onder meer aan bod: België-Nederland, criminaliteit en fake news. 'Twee tot de Zesde Macht' wordt op Eén verwacht na afloop van 'Kamp Waes'.

Bron: Het Nieuwsblad