Nieuwe luistercijfers! Alle VRT-zenders verliezen. Radio 2 blijft de grootste van Vlaanderen

De nieuwe luistercijfers voor de periode van maart 2021 tot juni 2021 zijn bekend. De radiozenders van de VRT verliezen de corona-bonus van de periode ervoor. Toch blikt de VRT tevreden terug!

Met een marktaandeel van 29% blijft Radio 2 met voorsprong het grootste radionet volgens de nieuwe meting van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) voor de periode maart 2021 - juni 2021.



Els Van de Sijpe, manager radio & audio: 'Radio bereikt dagelijks 7 op 10 Vlamingen. Radio 2 is met een dagelijks bereik van bijna 1,2 miljoen luisteraars en een marktaandeel van 29% opnieuw afgetekend marktleider, in een radiolandschap dat door de digitalisering alsmaar diverser en meer gefragmenteerd wordt. Met meer digitale zenders die bepaalde deelpublieken bereiken en met grotere internationale platformen.'



Digitaal blijft groeien

De VRT-radionetten blijven sterk in een digitaliserend radio- en audiolandschap met meer aanbod en meer spelers. Daarnaast zit het digitale audiogebruik - zoals het herbeluisteren van fragmenten en podcasts - in de lift.



Els Van de Sijpe, manager radio & audio: 'We zien al een tijd een veranderend mediagebruik, zeker bij een jonger publiek, waarbij andere audiovormen en podcasts groeien en een steeds groter deel van de audiotijd innemen. Bij Radio 1 zit het herbeluisteren van fragmenten via de app in de lift. Het is een extra manier bovenop het live luisteren om de rijke content van de actuazender te ontdekken. En onze VRT-podcasts, intussen zo'n 180 reeksen, halen op maandbasis meer dan 800.000 effectieve plays of afspeelbeurten. Een cijfer dat voorlopig nog niet wordt meegeteld in de radiocijfers, maar wel blijft groeien. Net daarom brengen we ze in het najaar allemaal samen op VRT NU, zodat onze gebruikers ze nog makkelijker altijd en overal kunnen ontdekken en beluisteren.'

De VRT-cijfers op een rij

Globaal gezien verliezen de VRT-zenders 4.1% marktaandeel (12+). Het totaal van alle VRT-zenders zakt van 60.5% (periode september 2020-februari 2021) naar 56.4% (maart-juni 2021).

Radio 1: van 8.8% naar 7.8% (periode maart-juni 2021)

Radio 2: van 29.9% naar 29%

Klara: van 2.8% naar 2.2%

MNM: van 8.6% naar 7.7

Studio Brussel: van 9% naar 8%

(telkens marktaandeel (12+) gemeten door het CIM in de periode maart-juni 2021 = percentage beluisterde kwartieren van een net ten opzicht van het totaal aantal beluisterde kwartieren radio). Het volledig overzicht vind je op de website van de CIM