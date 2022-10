Nieuwe lading topartiesten aangekondigd voor Q-Pop

Q-dj's Maarten & Dorothee vuurden zonet een gloednieuwe lading namen uit de line-up van Q-Pop op de luisteraars af. En die zullen voor vuurwerk zorgen.

Tijdens het muzikale spektakel van Qmusic, op zaterdag 26 november, brengen Bazart, Kriss Kross Amsterdam, CAMILLE, Regi, Jaap Reesema en Pauline hun grootste hits live in het Sportpaleis.

Mathieu Terryn belde 'Maarten & Dorothee' deze ochtend op met het feestelijke nieuws: 'In 2018 stonden we voor een laatste keer in het Sportpaleis met een eigen show. We kijken er dus zéér hard naar uit om er tijdens Q-Pop nog eens te staan, we hebben het echt gemist. Het gaat een feestje worden!', klonk het bij de frontman van Bazart.

Tijdens het muzikale feest van Qmusic krijgen deze kleppers alvast gezelschap van Sam Ryder, Tom Grennan, Flemming, Pommelien Thijs, Metejoor, Suzanne & Freek, Olivia en Berre. De grootste hits van al deze artiesten live in de grootste concertzaal van ons land, een stevige dosis glitter and glamour en bekende sterren op de rode loper: dat wordt op zaterdag 26 november de allereerste editie van Q-Pop.