'Nieuwe Feiten'-luisteraars bedenken betere naam voor 'actieve oudere'

Lieven Vandenhautes ploeg van 'Nieuwe Feiten' heeft samen met de luisteraars van Radio 1 de Nederlandse taal alweer een tikje rijker gemaakt.

Samen kozen ze vandaag voor 'jagger' (voluit: Jong Actief Gepensioneerde) als meer geschikte omschrijving van 'actieve oudere'. Dit uit onvrede voor de term die hiervoor onlangs in Nederland werd bedacht: 'vitalo'.

Want de Nederlanders hebben sinds kort een nieuw woord voor 'actieve oudere'. Ze kozen voor de term 'vitalo'. Klinkt als een veel te gezonde koek, een voedingssupplement of een fabriek op een dor industrieterrein, vond de redactie van 'Nieuwe Feiten'. En dus ging het programma samen met de luisteraars van Radio 1 op zoek naar een alternatief. Meer dan 500 Radio 1-luisteraars deden suggesties. Die gingen van acroniemen zoals AVO (actieve volwassene) of OMPI (Ouderling Met Pit) en PLE’er (persoon met levenservaring) over inventieve samentrekkingen zoals nega-ageionist en retrotiener, tot geheel nieuwe haast poëtische omschrijvingen zoals zilverveulen, tijdkrijger en rimpeltijger. Uit de lange lijst van meer dan 500 inzendingen koos taalraadsman Ruud Hendrickx een shortlist van 10 kandidaten. Afgelopen week stemden meer dan 5.000 Radio 1-luisteraars op hun drie favorieten.

Uiteindelijk kwam jagger met 23 procent van de stemmen als overtuigende winnaar uit de bus. Jagger is een acroniem dat staat voor Jong Actief Gepensioneerde èn een verwijzing naar de ultieme actieve oudere, namelijk Mick Jagger. Het was auteur Christophe Vekeman die het eerste zetje gaf, door voor te stellen om actieve oudere mannen jaggers te noemen en actieve oudere vrouwen dolly’s – naar Dolly Parton. Enkele luisteraars kwamen op het idee om er nog een extra betekenislaag aan toe te voegen en er ook een letterwoord van te maken. Actiefplusser kwam als tweede uit de bus. Nouveau gris eindigde derde.

Kris, luisteraar en bedenker: 'Ik koos voor jagger omdat ik dit jaar afscheid heb moeten nemen van een goeie vriend die zelf nog in de fleur van zijn leven was na zijn zestigste en die wij in onze vriendengroep altijd jagger noemden. Bovendien vind ik de dubbele betekenis mooi: de verwijzing naar Mick Jagger en de afkorting van Jong Actief Gepensioneerde.'

Ruud Hendrickx, taalraadsman bij de VRT: 'De Radio 1 luisteraar blijkt een actieve creatieve taalpuzzelaar. We kregen meer dan 500 inzendingen! Ik ben zelf 55-plusser en ik wil gerust ook als jagger door het leven gaan.'

Lieven Vandenhaute, presentator 'Nieuwe Feiten' en taalliefhebber: 'Ik hoop dat de jagger binnenkort zijn weg vindt naar ons dagelijks taalgebruik, dat zou pas satisfaction geven. Mijn sportfiets is alvast besteld.'

Uit meer dan 500 ideeën kwam volgende shortlist, 5054 luisteraars brachten hun stem uit:

Jagger (2299 stemmen)

Actiefplusser (2027)

Nouveau gris (1317)

Doordoener (1234)

Herfstbloeier (1109)

No-ager (610 )

Fluxenior (565)

Krakker (445)

Scharreloudere (245)

Goknar (239)