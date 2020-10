Nieuwe docureeks 'Justice For All' vanaf donderdag op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Vanaf donderdag 29 oktober zoomt programmamaker Peter Boeckx in op zeven strafpleiters aan de Vlaamse balie in de nieuwe VIER-reeks 'Justice For All'. Zeven karakters die stuk voor stuk op hun manier een gevecht met het gerecht leveren, maar telkens wel met één doel voor ogen: gerechtigheid.

Afpersing, verkrachting, wapen- en drugshandel en moord: voor Pol Vandemeulebroucke, Omar Souidi, Mounir Souidi, Thomas Gillis, Dimitri de Béco, Bart Vosters en Bert Vanmechelen is het schering en inslag. 'Justice For All' is een mix van docu en reality, waarin Vlaanderen kennismaakt met de mens achter de topadvocaten en hen volgt tijdens hun dagelijkse routine.

Bart Vosters (50) – Balie Turnhout

Meester Bart Vosters is advocaat sinds 1997. Reeds van bij het begin van zijn carrière heeft hij zich toegelegd op strafzaken. In 2014 stond hij mee aan de wieg van Crimilex, een kantoor met ondertussen 5 advocaten en 3 vestigingen. Vosters behandelt binnen het kantoor de zwaardere zaken zoals dossiers van moord, zware geweldpleging en grote drugdossiers. Hij heeft ondertussen ook al 23 assisenzaken achter de rug en nog een aantal in het vooruitzicht. Daarnaast is hij voor de Orde van Vlaamse Balies lesgever in het kader van de SUPRALAT-opleiding waarbij andere advocaten worden opgeleid om bijstand te verlenen bij verhoren door politie en onderzoeksrechters.

Omar Souidi (35) – Balie Antwerpen

Advocaat, dandy, taalfetisjist, mensenminnaar en ga zo maar even door. Omar Souidi is niet te vatten in een paar woorden. Op nauwelijks enkele jaren tijd werd hij één van de bekendste en meest gemediatiseerde advocaten van het land. Mensen omschrijven hem ook als de brutaalste, gelet op de onverschrokkenheid waarmee hij roemruchte cliënten verdedigt. Nochtans schuilt er ook heel wat reliëf, humor en zelfrelativering in het karakter van deze rebel in toga. Opgegroeid op de rand van Borgerhout en Deurne-Zuid is hij altijd moeten opkomen voor zichzelf. En met een gezonde dosis lef en grinta doet hij nu hetzelfde voor anderen. Meester Omar Souidi mag zich al 12 jaar meester noemen.

Mounir Souidi (41) – Balie Antwerpen

Naast Omar Souidi zit ook zijn oudere broer Mounir Souidi al 17 jaar in de advocatuur. Meester Mounir Souidi staat er als strafpleiter om bekend zijn cliënten te verdedigen met de nodige portie lef en creativiteit. Zijn collega’s roemen hem omwille van zijn bijzondere kennis van de procedure, overredingskracht en gedrevenheid in de rechtszaal. Cliënten vertrouwen hem door zijn grenzeloze drang om te winnen. Zijn credo luidt: zacht als het kan, hard als het moet. Voor hem geldt dat iedere strafpleiter zich onvermoeibaar moet inzetten als een onafhankelijke en beredeneerde pitbull-terriër.

Thomas Gillis (45) - Balie Gent

Meester Thomas Gillis begon zijn carrière aan de Gentse balie als advocaat-stagiair in 1999 en op 1 januari 2007 richtte hij Gillis Advocatenkantoor op. Voor hem zijn passie voor het strafrecht, volharding, doortastendheid, enthousiasme en veel energie een must. En het is die fighting spirit die Gillis elke dag opnieuw voor zijn cliënten meeneemt naar de rechtbank. Meester Gillis zit al meer dan 20 jaar in de branche en behandelde al 22 assisenzaken.

Bert Vanmechelen (41) – Balie Limburg

Meester Bert Vanmechelen voltooide zijn rechtenstudies in 2003 en in 2007 startte hij zijn eigen kantoor in Sint-Truiden. Vanmechelen legt zich uitsluitend toe op strafrecht en kan net als zijn confraters terugvallen op heel wat ervaring voor de correctionele rechtbanken, de hoven van beroep en het hof van assisen. Vanmechelen heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel wat maakt dat hij de rechten van zowel slachtoffers als daders met een uitgesproken passie verdedigt. Hij gelooft in een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedereen en dus ook aan personen die het financieel niet zo breed hebben. Een klare kijk op het dossier en op het recht, een no-nonsense aanpak en communicatie ‘recht voor de raap’ zijn kwaliteiten die hem typeren. Naast zijn professionele activiteiten als advocaat is Vanmechelen actief voor het goede doel. Zo is hij de bezieler en oprichter van de 'Fighters Against Cancer'. Hij is daarnaast ook voorzitter van de Thai-Boks en Mixfight club 'DEATH ROW' te Sint-Truiden en was zelf jaren actief als profbokser en semiprofessioneel Thai-bokser. De waarden van vechtsport, waaronder vooral de discipline en de onderlinge vriendschap, liggen hem bijzonder nauw aan het hart.

Dimitri de Béco (38) – Balie Brussel

Meester Dimitri de Béco is al sinds 2005 ingeschreven aan de Franstalige balie van Brussel. Meteen na zijn stage stampte hij al zijn eigen kantoor uit de grond. de Béco houdt zich uitsluitend bezig met strafrecht, zowel algemeen strafrecht als financieel strafrecht. De Béco treedt regelmatig op in lezingen over strafrecht en strafprocesrecht en is auteur van een groot aantal publicaties in gespecialiseerde tijdschriften. Verder geeft hij zelf ook praktijklessen in strafrecht en strafprocesrecht aan de Franstalige universiteit te Brussel. Hij is eveneens een echte polyglot, want naast zijn perfecte tweetaligheid Frans-Nederlands spreekt hij ook vloeiend Engels en Spaans. Meester de Béco behandelde de voorbije 15 jaar al een dertigtal assisenzaken. Met zijn passie en doorgedreven kennis van zaken behandelt hij elk dossier op uiterst professionele manier. Eén ding is zeker: hij zal altijd het onderste uit de kan halen.

Pol Vandemeulebroucke (57) – Balie Antwerpen

Meester Pol Vandemeulebroucke is de ouderdomsdeken van de zeven zwaargewichten van de balie. Hij kan al 25 jaar ervaring op tafel leggen en stond al op 43 assisenzaken. Hij heeft een harde reputatie in Antwerpen, maar Vandemeulebroucke deinst voor niets of niemand terug en neemt zeker geen blad voor de mond. Hij kent als geen ander de donkere kant van de mens. Zo was hij o.a. de advocaat van Hans Van Themsche en Danny Vanhamel.

Aflevering 1

Meester Pol Vandemeulebroucke staat een cliënt bij die door de correctionele rechtbank veroordeeld werd wegens moordpoging. De man werd jarenlang afgeperst en bedreigd door Klaas O. en schoot hem neer. O. was de leider van de beruchte motorclub 'No Surrender' en werd inmiddels zelf veroordeeld wegens 'crimineel kannibalisme'. Meester Vandemeulebroucke pleit de zaak voor het hof van beroep. Meester Mounir Souidi bezoekt een cliënt in de hulpgevangenis van Leuven. De man is een notoir pornoproducent en zit een straf uit wegens een zedenmisdrijf.