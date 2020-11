Nieuwe dinsdagavond met 'Ik Vertrek' en 'Latem Leven' op VTM 2

Foto: VTM © DPG Media 2020

Reizen naar het buitenland vanuit de zetel en wegdromen bij de verhalen uit een mooi stukje Vlaanderen. Dat kan de kijker vanaf 3 november doen tijdens de nieuwe dinsdagavond bij VTM 2.

Na het grote succes van 'Ik Vertrek' uit Nederland, is er eindelijk de Vlaamse versie van het programma. VTM 2 toont elke week in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen' Vlaamse gezinnen die alles achterlaten om een nieuw leven te beginnen in Frankrijk of Spanje, en daar vaak iets te gaan doen dat ze nog nooit gedaan hebben. Later op de avond trekt VTM 2 terug naar eigen land en dat naar één van de rijkste gemeenten van ons land: Sint-Martens Latem. In 'Latem Leven' volgt de camera de opvallende (on)bekende bewoners.

'Ik Vertrek uit Vlaanderen': straffe verhalen over Vlaamse gezinnen met een droom in het buitenland

De voorbije jaren kon de kijker heel wat avonturen volgen van Nederlandse gezinnen die hun droom waarmaken in het buitenland. Na het grote kijkcijfersucces zorgt VTM 2 vanaf dinsdag 3 november voor de Vlaamse versie van het programma. Per jaar verlaten zo'n 35.000 landgenoten België voor een leven in het buitenland. Dat zijn er bijna 100 per dag. Minder stress en meer tijd voor het gezin: dat zijn de twee voornaamste redenen om het geluk ergens anders te gaan zoeken. Maar is het gras ook altijd groener aan de overkant? En is het het risico waard?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen' volgt verschillende Vlaamse gezinnen, elk met hun eigen droom. Hun weg is vaak met vallen en opstaan, maar wanneer alles tegenzit hebben ze elkaar. Zo trekt onder andere de familie Vlieghe uit Sint-Katelijne-Waver met heel hun hebben en houden richting Frankrijk. En dat kan best letterlijk genomen worden: het gezin verhuist met hun vijf kinderen, negen paarden, drie honden en één vogel. Het koppel wil voortaan vakanties met paarden aanbieden in een oud klooster op een domein van maar liefst 90 hectare.

'Twijfelaars vertrekken niet. Je kan je hele leven blijven dromen over iets en op een moment kan je zeggen: had ik dat toch maar gedaan. Ergens moet je de ballen aan je lijf hebben om het gewoon te doen. Al denk ik af en toe: wat heb ik mijn gezin aangedaan als dit mislukt?', aldus mama Niki van familie Vlieghe.

Een B&B openen zonder enige ervaring? Daar tekenen een aantal gezinnen voor, ook al gooien ze daarvoor hun leven zoals het nu is helemaal om. Een verhuis komt ook vaak voort uit professionele overwegingen: zo is er een Vlaams gezin waarbij de vader heel wat familiemomenten heeft gemist door een drukke job. Hij kiest er resoluut voor om 'thuisblijfpapa' te zijn in Frankrijk.

Vanaf dinsdag 3 november om 20.45 uur bij VTM 2.

'Latem Leven': (on)bekende inwoners van één van de rijkste gemeenten van het land

Het Oost-Vlaamse dorpje Sint-Martens-Latem - in de streek vaak afgekort tot Latem - is gelegen aan de Leie en heeft een oppervlakte van amper 14 km². Er wonen ruim 8.000 mensen en de inwoners zijn van een grote diversiteit: rijke ondernemers, dokters, architecten en advocaten maar ook schrijvers, kunstenaars, bohemiens en bekende Vlamingen. Volgens de statistieken is het dorp een van de meest welgestelde gemeenten van België.

De kijker maakt onder andere kennis met inwoners als model Valerie De Booser, tabakshandelaar Patrick Goossens, de kleurrijke Boxy-broers, schrijver Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman. Ze hebben allen uiteenlopende bezigheden, dromen en verlangens en geven een inkijk in hun leven.

Valerie De Booser vertelt alvast over haar terugkeer naar haar roots: 'Ik ben opgegroeid in Latem, dus dat ik hier nu terug woon voelt als thuiskomen. Mijn overgrootvader, Albert Servaes, was trouwens kunstschilder van de Latemse School. Hier kennen ze mij als 'de dochter van' of 'de kleindochter van' en dat is een fijn gevoel. Ik ben ook een echt natuurmens, dus ik geniet er enorm van dat ik hier in het Latemse prachtige wandelingen kan maken.'

'Latem Leven' volgt deze inwoners van in en rond Sint-Martens-Latem:

Valerie De Booser (40)

- groeide op in Sint-Martens-Latem

- verhuisde enkele jaren geleden terug naar haar geboortestreek en sinds haar scheiding woont ze in Deurle (deelgemeente van Sint-Martens-Latem)

- nadat ze haar winkel Histoires de Femmes sloot, is ze momenteel actief als styliste en model

Oscar van den Boogaard (56)

- Nederlandse schrijver van oa de bestseller Kindsoldaat

- beweert een buitenechtelijke zoon te zijn van wijlen prins Bernhard

- kocht zijn huis in Sint-Martens-Latem dat inmiddels tot erfgoed verklaard werd

Kristof en Stefan Boxy (59)

- de tweelingbroers startten in 1982 een eigen restaurant in Kortrijk, dat in 1996 bekroond werd met een Michelinster

- weigerden ooit een tweede Michelinster om in 1997 een exclusieve traiteurzaak op te starten, 'Boxy’s Fine Food'

- hun Boxy-paviljoen opende in 2004 in Deurle (deelgemeente van Sint-Martens-Latem) de deuren

Kristien De Roo (54)

- werkt al dertig jaar in de voedingsindustrie in België en Monaco

- is eigenares van twee huizen in Sint-Martens-Latem maar woont en werkt voornamelijk in Monaco

- haar dochter Ann-Sophie helpt mee in het familiebedrijf

Hélène Nottebaert (42) en Philippe Janssens (39)

- zijn een nieuw samengesteld gezin

- runnen vier luxe-herenkledingzaken waarvan de meest succesvolle in het centrum van Sint-Martens-Latem ligt

- hebben een tamme wallaby met een eigen instagramaccount

Virginie Morobé (44) en David Damman (44)

- in 2015 richtte Virginie samen met haar man David hun eigen schoenenmerk op dat de achternaam van Virginie kreeg, Morobé

- hun sociale leven speelt zich grotendeels af in het Latemse

- David is ex-profvoetballer en vandaag de rechterhand en meest kritische fan van Virginie

Olivier Van de Vijver (39)

- zaakvoerder van het incentive bureau voor exclusieve reizen Travel Lounge by Xperience en de exclusieve vergaderruimte Meat Pack in Astene (Deinze)

- commercieel directeur van Voetbalclub KMSK Deinze

- woonde meer dan 10 jaar in Afrika en wordt binnenkort consul van Namibië, zijn favoriete bestemming

Maxence Sys (30) en vriendin Astrid Parret (29)

- zaakvoerder van drie restaurants waarvan 1 in Latem, de overige twee zaken liggen in Sint-Denijs-Westrem en in hartje Gent

- brengt in het najaar een kookboek uit

- houdt van feesten, Latem en Marbella, en van Astrid

Patrick Goossens (64)

- succesvolle zakenman die voor zijn werk in Zambia woont

- importeert en exporteert tabakswaren, pitavlees en toiletpapier

- kan door corona niet meer reizen en verblijft noodgedwongen langer dan hem lief is in zijn huis in Latem

'Latem Leven' is de eerste productie van Heartmade Media, het productiebedrijf van William Vaesen (Niels William) en Ilse Nackaerts.

'Latem Leven', vanaf dinsdag 3 november om 21.50 uur bij VTM.