Nieuwe aandeelhouders voor Studio 100

Foto: © Studio 100 2018

De aandeelhouders van Studio 100 verkopen 25% van de aandelen aan Vic Swerts (17%) en 3d investors (8%). De aandeelhouders van Studio 100 - Hans Bourlon, Gert Verhulst en BNP Paribas Fortis Private Equity - waren op zoek naar een vierde aandeelhouder die het lange termijn groeiplan van het bedrijf kan ondersteunen.

Met Vic Swerts en 3d investors haalt Studio 100 twee gereputeerde Vlaamse lange termijn investeerders aan boord die sterk geloven in de groeistrategie van het bedrijf en het ondernemerschap van het management team.

Vanuit hun eigen ervaring in het bouwen van internationale bedrijven, zijn beide investeerders verheugd hun schouders te kunnen zetten onder de verdere groei van Studio 100. Net als Soudal werd ook Studio 100 in het verleden reeds bekroond tot 'Onderneming van het Jaar'.

'Wij zijn sterk onder de indruk van de creativiteit, ambitie én ondernemerschap waarmee Hans, Gert en hun team Studio 100 de afgelopen 25 jaar op de kaart gezet hebben als dé referentie voor familie-entertainment. We kijken ernaar uit om het sterke management team bij Studio 100 te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe markten', aldus Vic Swerts, stichter en voorzitter van Soudal. 'Met deze investering tonen we opnieuw ons vertrouwen in ambitieus Vlaams ondernemerschap. Onze knowhow heeft duidelijk heel wat potentieel op Europese markten en ver daarbuiten. Er is bovendien heel wat meer buitenland dan binnenland!'

Frank Donck, managing director bij 3d investors, voegt toe: 'Studio 100 is uitgegroeid tot een unieke onderneming met een sterke reputatie door zichzelf voortdurend heruit te vinden en over de grenzen heen te kijken. Als lange termijn investeerders geloven we bovendien heel sterk in partnerships gebaseerd op ondernemerschap en gezond verstand. We zijn dan ook bijzonder enthousiast samen met de familie Swerts tot het kapitaal van Studio 100 te kunnen toetreden.'

Hans Bourlon & Gert Verhulst: 'We heten Vic Swerts en Frank Donck van harte welkom bij Studio 100. Beiden zijn solide partners die resoluut kiezen voor een lange termijn investering en sterk partnership. Hun visie van groei en innovatie sluit perfect aan bij onze toekomstplannen.'

Didier Beauvois, Head of Corporate banking and member of the Executive Board BNP Paribas Fortis: 'De basis van onze jarenlange constructieve samenwerking met Studio 100 is onze gedeelde passie voor entrepreneurship en het geloof in lange termijn meerwaardecreatie; waarden die ook door Vic Swerts en Frank Donck hoog in het vaandel gedragen worden. We verwelkomen hen van harte en kijken ernaar uit om samen de internationale groei van Studio 100 te ondersteunen.'

Vic Swerts (via zijn familieholding Jonelinvest) en 3d investors nemen respectievelijk een belang van 17% en 8%. Na de transactie zullen elk van de huidige drie aandeelhouders ongeveer 25% behouden.

De verkopende aandeelhouders van Studio 100 werden [in deze mijlpaaltransactie] bijgestaan door BNP Paribas Fortis (M&A adviseur) en Allen & Overy (juridisch adviseur). De kopende aandeelhouders werden ondersteund Freshfields Bruckhaus Deringer en KBC Securities.



Het verhaal van Studio 100

Studio 100 werd in 1996 opgericht door Gert Verhulst, Danny Verbiest en Hans Bourlon. Het bedrijf is uitgegroeid tot een unieke onderneming in familie-entertainment, met een zeer sterke reputatie. Studio 100 staat garant voor een brede waaier aan kwaliteitsproducten op het vlak van familie – en kinderentertainment. De Studio 100-figuren zijn intussen ruimschoots bekend bij het grote publiek: Samson & Gert, Kabouter Plop, Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi, Piet Piraat, Bumba, Prinsessia, ROX, K3, Mega Mindy, Amika, Ghost Rockers, Nachtwacht en nog zo veel anderen zijn uitgegroeid tot echte jeugdidolen.

De uitbouw van meerdere complementaire activiteiten rond de verschillende Studio 100 figuren is één van de sterktes van Studio 100. Het is een bedrijf met een brede waaier aan activiteiten: televisie - theater - film - musical - concerten - themaparken - audio - merchandising - licensing - uitgeverij - tekenstudio - website - balletschool - kinderkoor - enz.

Eind 2006 nam BNP Paribas Fortis Private Equity een belang in het kapitaal van Studio 100, en voerden zij een kapitaalverhoging door. De daarop volgende overname van het Duitse EM.Entertainment in 2008 was een grote stap voor de verdere internationalisering van het bedrijf. Studio 100 werd door deze transactie ook eigenaar van tal van bekende TV-klassiekers, zoals bijvoorbeeld Maya de Bij, Nils Holgersson, Heidi, Wickie de Viking, Pippi Langkous, en zoveel meer evergreens .

In 2017 realiseerde Studio 100 de overname van m4e, een Duits mediabedrijf gespecialiseerd in kinder- en familie-entertainment, en van Little Airplane Productions, een Amerikaanse animatiestudio die reeds 21 Emmy awards won. Deze acquisities maken van Studio 100 één van de grootste Europese spelers in de markt van het kinder- en familie-entertainment.

Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 7 themaparken uit die gemiddeld goed zijn voor zo’n 3 miljoen bezoekers per jaar. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het waterpark Plopsaqua De Panne, het overdekte Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo in de Belgische Ardennen. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden, geopend. Datzelfde jaar werd ook het bestaande Duitse Holiday Park overgenomen. Op 29 september 2018 opende Plopsa haar eerste pretpark in Polen: Majaland Kownaty. In 2020 zal het tweede Plopsa-waterpark openen in Hannuit: Plopsaqua Hannuit-Landen. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het Proximus Theater in De Panne. De opening van het allereerste Plopsa Hotel in De Panne staat eveneens gepland in 2020.

De Studio 100 groep stelt 950 mensen (in voltijds equivalenten) te werk. Studio 100 heeft vestigingen in Schelle, Breda, München, Parijs, Sydney, New York en Los Angeles.