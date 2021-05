Nieuw 'Thuis'-boek over Thilly

Na negen succesvolle 'Thuis'-boeken was het tijd om de reeks in een heel nieuw kleedje te steken. De erg populaire en innemende Thilly bijt de spits af van een reeks waarin de personages van 'Thuis' zelf hun levensverhaal vertellen.

Hoe en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Welke nog onbekende gebeurtenissen uit hun verleden hebben hun persoonlijkheid gevormd? En welke sporen laat dat nu nog na?

De avontuurlijke Thilly vertelt over hoe ze opgroeide met haar veel oudere en minder flamboyante zus Judith. Over haar vele reizen, de zoektocht naar haar plaats in het leven, de mannen...

De nieuwe reeks blijft niet in het verleden plakken. Want ook nu verneemt de lezer actuele feiten die pas later op televisie zullen komen.

'Thuis: Thilly. Mijn leven, één groot avontuur' is een uitgave van Borgerhoff & Lamberigts en is hier verkrijgbaar.