Nieuw seizoen 'Topdokters' vanaf 27 januari

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Vanaf maandag 27 januari laten acht dokters uit verschillende disciplines opnieuw in hun hoofd en hart kijken in een gloednieuw, zevende seizoen van de succesvolle humaninterestreeks 'Topdokters'.

Allemaal hebben ze een missie waarvoor ze dagelijks hun eigen grenzen verleggen, ook letterlijk. Want dit keer volgt de reeks de dokters zowel tijdens hun werk in België als ver over de landsgrenzen heen: van complexe schisisoperaties in Iran en chirurgie in het door ebola geteisterde Oost-Congo tot gevaarlijke militaire missies in conflictgebieden. Deze dokters maken elke dag opnieuw het verschil, in binnen- en buitenland.

Dit seizoen volgt 'Topdokters' prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Réginald Moreels (humanitair chirurg), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg).

Prof. Nasser Nadjmi (54), MKA-chirurg

'Je moet denken dat je je eigen kind aan het opereren bent. Er is geen plaats voor compromis en dan doe je altijd je best.'

Prof. Nasser Nadjmi is een gereputeerd mond-, kaak- en aangezichtschirurg in UZ Antwerpen en AZ Monica Antwerpen en een wereldautoriteit op vlak van schisis. Naast esthetische en functionele aangezichtschirurgie in België trekt prof. Nadjmi voor humanitaire missies sinds 2002 meermaals naar het buitenland, o.a. naar Kenia, Myanmar, Indonesië, India en Vietnam. De laatste jaren gaat hij ook naar zijn geboorteland Iran, waar hij een ‘Centre of Excellence’ heeft opgericht. Daar leidt hij jonge chirurgen op in schisisoperaties en ziet hij per dag tot wel 120 patiënten met deze aangeboren afwijking. Zijn belangrijkste doel is om er een duurzaam project op te bouwen en patiënten van A tot Z te kunnen opvolgen. Om hiervoor fondsen te verzamelen heeft hij de Nadjmi Foundation opgericht. Hiervoor wordt jaarlijks een charity event georganiseerd. Om zijn organisatie ‘Run For A Smile’ extra kracht bij te zetten, loopt hij wereld-major marathons.

Dr. Marijke De Raes (36), militair spoedarts

'Ik ben het gewoon om aan 200% te leven. Als ze mij morgen zeggen dat ik naar Syrië moet, dan doe ik dat, want daar kan je echt een groot verschil maken.'

Dr. Marijke De Raes is militair spoedarts en werkt als spoedarts in GZA campus Sint-Vincentius in Antwerpen. Dr. De Raes startte haar dokterscarrière bij Defensie als huisarts, waar ze verder werd opgeleid tot spoedarts. Binnen Defensie specialiseert de topdokter zich in remote medicine, geneeskunde in afgelegen gebieden waar militaire gewonden zo snel mogelijk de beste zorgen moeten krijgen. Haar passie voor het vak en de vele missies brachten haar in alle uithoeken van de wereld en ook in haar vrije tijd wil ze het verschil maken. Met haar vzw ‘Rescue the Rangers’ gaat dr. De Raes daarom elk jaar naar het Virungapark in Oost-Congo, waar ze militaire survivaltechnieken aanleert aan de parkwachters die hun leven riskeren bij het beschermen van berggorilla’s tegen rebellen en stropers.

Dr. Réginald Moreels (70), humanitair chirurg

'Oost-Congo is een no-go zone omdat het te gevaarlijk is, maar als ik er niet ben, is er niemand en dus ga ik steeds moederziel alleen.'

Dr. Réginald Moreels is een humanitair chirurg in hart en nieren. Hij richtte mee ‘Artsen Zonder Grenzen’ in België op en heeft jaren in oorlogsgebieden gewerkt. Zo opereerde hij onder meer in Irak, Rwanda, Syrië, Angola, Somalië, Cambodja en Koerdistan. Eind jaren ’90 was Dr. Moreels Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De voorbije vier jaar opereert hij vooral in Oost-Congo, een regio die al tientallen jaren geteisterd wordt door geweld. Sinds vorig jaar heerst er ook een ebola-epidemie. Dr. Moreels is de enige chirurg in een gebied van meer dan 1 miljoen inwoners, waar ze hem respectvol ‘le vieux’ noemen. Zijn levensdroom is om daar een chirurgische eenheid te bouwen, een project waar hij ook zelf fondsen voor verzamelt.

Dr Inge Van Herreweghe (53), neonatoloog

'Iedereen heeft recht op goede zorgen. Of je nu geld hebt of niet, of op straat leeft. Dat kind heeft niet gevraagd om in zo een gezin geboren te worden.'

Als neonatoloog behandelt dr. Inge Van Herreweghe zowel te vroeg als zieke pasgeboren baby’s die intensieve zorgen nodig hebben. Haar afdeling in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel was de eerste in België die de NIDCAP-filosofie toepaste. Hierbij worden de zorgen individueel aangepast aan de behoeftes en het ontwikkelingsstadium van de baby. Patiënten van dit ziekenhuis in hartje Brussel komen uit alle uithoeken van de wereld. Bovendien staat het ziekenhuis open voor heel wat kwetsbare patiënten die in privéziekenhuizen vaak geweigerd worden, terwijl deze patienten juist door hun sociale problematiek meer kans op vroeggeboorte hebben. De zorgen van Dr. Van Herreweghe gaan verder dan het puur medische : ze wil dat elk kind zo goed mogelijk ondersteund wordt om een stabiele, gezonde en goede levensstart te krijgen.

Prof. Guy-Bernard Cadière (63), digestief chirurg

'In Congo praten we niet over patiënten, en niet over slachtoffers, maar over overlevers. Wie bij ons behandeld wordt heeft op zijn minst het ziekenhuis al gehaald.'

Prof. Guy-Bernard Cadière is digestief chirurg in CHU Saint-Pierre in Brussel. In het begin van zijn carrière tourde hij als saxofonist de wereld rond met Viktor Laszlo.Toen hij op zijn 33ste gediagnosticeerd werd met een agressieve vorm van leukemie besloot hij voluit voor geneeskunde te gaan. Tijdens zijn ziekte ontwikkelde hij baanbrekende laparoscopische technieken voor obesitasoperaties, waarbij de buik niet langer opengesneden wordt. In Oost-Congo opereert prof. Cadière samen met gynaecoloog en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Prof. Denis Mukwege. Hij herstelt er vrouwen die na verkrachting met extreem geweld incontinent zijn geworden.

Prof. Willem Ombelet (65), fertiliteitsarts

'Het is oneerlijk dat mensen niet gezien worden omdat ze in een slecht deel van de wereld wonen of gewoon de financiële middelen niet hebben.'

Dr. Willem Ombelet is al 30 jaar gynaecoloog in ZOL Genk, waar hij werkzaam is als fertiliteitsspecialist. Elke dag staat hij om 5u op om aan een nieuwe IVF-techniek te werken die veel goedkoper is dan de standaardmethode. Met deze techniek zette hij al 200 gezonde baby’s op de wereld, in Genk maar onder andere ook in Ghana. Momenteel is er voor deze methode interesse in Zuid-Afrika, Paraguay, West-Afrika, Egypte en China. De levensmissie van Dr. Ombelet is om IVF toegankelijker maken, niet alleen voor kinderloze vrouwen in derdewereldlanden die daar vaak volledig uitgesloten worden uit de maatschappij, maar ook voor alle kinderloze koppels wereldwijd die de dure IVF-techniek financieel niet aankunnen.

Prof. Maurice Mommaerts (62), MKA-chirurg

'Ik vind het gezicht het meest boeiende om te bewerken. Ons werk is als dat van een beeldhouwer die tevreden is met zijn werk, ook al heeft niemand het beeld gezien.'

Als pionier in de MKA-chirurgie voert Prof. Maurice Mommaerts in UZ Brussel zeer complexe kaakoperaties uit. Prof. Mommaerts ontwikkelde zelf verschillende 3D-technieken, die hij over heel de wereld gaat voorstellen. Omgekeerd komen heel wat mensen vanuit het buitenland op consultatie bij hem voor functionele en esthetische ingrepen. Zijn doktershart klopt niet enkel binnen de landsgrenzen, ook in het buitenland is de topdokter actief. Onlangs ging hij op missie naar Senegal met ‘Mercy Ships’. Op een schip met 400 vrijwilligers opereerde hij er patiënten met goedaardige aangezichtstumoren.

Dr. Bart Vanderheyden (59), militair chirurg

'Een Iraakse korpsoverste vertelde me dat zijn gewonde soldaten vroegen: breng ons naar de Belgische chirurgische ploeg. Het geeft een enorme voldoening dat te horen en hun kameraden te kunnen redden.'

Dr. Bart Vanderheyden is kolonel bij het Belgisch leger. Hij is de pensioenleeftijd bij Defensie al drie jaar voorbij, maar zijn passie voor de job houdt hem op post. Dr. Vanderheyden heeft er meer dan 30 internationale missies opzitten in conflictgebieden. In 2017 opereerde hij vlakbij Mosul in Irak dagelijks onder meer Amerikaanse en Iraakse zwaargewonden. Zijn belangrijkste verwezenlijking is de ontwikkeling van het ‘Special Operations Surgical Team’ binnen Defensie. Dit is een mobiele unit die op afgelegen plaatsen zo snel mogelijk de meest dringende chirurgische zorgen aan gewonde militairen toedient, om de evacuatietijd te verkorten. In België werkt kolonel Vanderheyden als brandwondenchirurg in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek en daarbovenop is hij enkele dagen per maand spoedarts in AZ Oudenaarde.

'Topdokters', vanaf maandag 27 januari om 20.35 uur op VIER.