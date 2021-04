Nieuw seizoen 'Homo universalis' én kinderversie op Ketnet

Mannen en vrouwen die denken dat ze alles kunnen, reppen zich vanaf nu naar de website van Eén, want de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen van 'Homo universalis' in 'Iedereen Beroemd' zijn geopend.

Ook kinderen kunnen hun kans wagen, in de bijzondere kinderversie Homo universalis Ketnet op de kinderzender. Zij kunnen zich vanaf nu inschrijven via ketnet.be. Beide versies zijn dit najaar te zien.

Wie wordt de nieuwe Homo universalis?

Wie wordt de opvolger van Guy, Selattin en Preben in deze vierde editie van 'Homo universalis' in 'Iedereen Beroemd'? Iedereen die 18 jaar of ouder is ten tijde van de eerste opname (in augustus) kan zijn of haar kans wagen. De hoofdprijs is ook dit seizoen een jaar lang gratis reizen, maar vooral de eer om een jaar lang de titel van 'Homo universalis' te dragen. Inschrijven voor het populairste dagelijkse spel van Vlaanderen kan via een.be/homouniversalis.

Straffe kinderen gezocht op Ketnet

Dit najaar brengt Ketnet een versie van 'Homo universalis' volledig op maat van kinderen. Goed nieuws dus voor iedereen tussen 7 en 12 jaar die bij het zien van al die sukkelende boomers in 'Homo universalis' denkt: 'dat kan ik beter'. Zij kunnen zich vanaf nu (tot 23 mei) voor 'Homo universalis Ketnet' inschrijven op ketnet.be en via de Ketnet-app. In september ontdek je wie kans maakt op de titel van eerste jonge Homo universalis.