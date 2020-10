Nieuw seizoen 'Het Huis' met onder andere Rik Verheye, Élodie Ouédraogo en Jacques Vermeire

Foto: Eén/VRT - © Het Nieuwshuis 2020

Voor het zesde seizoen van 'Het Huis', vanaf dinsdag 3 november te zien op Eén, nodigt Eric Goens opnieuw verrassende, boeiende en interessante figuren uit.

Het concept is gekend: de gasten verblijven 24 uur in Het huis, afgesloten van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven dat de revue passeert. Komend seizoen wordt een bijzonder seizoen, want Eric Goens ontvangt in deze reeks de 50e gast in 'Het Huis'.

Dit seizoen ontvangt Eric in 'Het Huis' acteurs/ komieken Rik Verheye en Jacques Vermeire, Olympisch medaillehoudster en modeontwerpster Élodie Ouédraogo, zanger Andre Hazes Jr, radio- en tv-presentatrice Siska Schoeters, viroloog Marc Van Ranst, ondernemer Marc Coucke en Bazart-zanger Mathieu Terryn.

Zoals elke keer gaat Eric Goens de gasten thuis ophalen. Dit jaar doet hij dat met een Covid-19-veilig oldtimer busje zodat er ook tijdens de rit voldoende afstand kan worden bewaard. En de blinddoek die de gasten de voorbije jaren tijdens de reis naar 'Het Huis' moesten opzetten, is nu vervangen door een mondmasker.

'Ik ben hier graag, het is hier net een speeltuin', roept Mathieu Terryn - de zanger van Bazart - wanneer hij een nieuw plekje in het huis ontdekt. Haalt Mathieu ook Goud in de sportkamer? Of leiden de fysieke inspanningen hem sneller naar de hel? Hoe hard trekt Mathieu zich kritiek aan? 'Ik probeer ook maar de beste versie van mezelf te zijn.' Eric luistert naar het mooie liefdessprookje van een 11-jarige jongen, die straks met zijn jeugdliefde Marie trouwt. En Mathieu geeft een geheim prijs, een bekentenis waarvan zelfs zijn moeder zal schrikken.

'Ik heb er veel zin in.' Callboy en bij tijd losgeslagen projectiel Rik Verheye belooft om zich te gedragen tijdens zijn aanwezigheid in 'Het Huis'. Kan hij die belofte houden? Eric aanhoort de wildste verhalen en ziet hilarische taferelen in 'Het Huis', zoals Rik die in zijn clownspak door de tuin raast. Maar het volgende moment schuift hij aan voor een diepzinnig gesprek over zijn vader: over het feit dat die veel te vroeg is gestorven, over het opgroeien zonder vader. In Het huis krijgt Rik trouwens voor het eerst de amateurbeelden te zien van de laatste toneelvoorstelling van zijn vader. Een ontroerend mooi moment.

Gaat Élodie Ouédraogo op zoek naar haar roots? Net voor ze 'Het Huis' binnenloopt, ontvangt Elodie een bericht van haar papa. Het is het eerste teken van leven dat ze sinds jaren van hem ontvangt. Waar voelt ze zich thuis? Als speciale gast komt haar pleegmoeder op bezoek. Een complete verrassing voor Elodie, want haar pleegmoeder schuwt de media. Maar voor 'Het Huis' wou ze voor een keer een uitzondering maken.

De laatste maanden kon je de televisie niet opzetten, geen krant of tijdschrift openslaan of je stootte op viroloog Marc Van Ranst. Maar in 'Het Huis' maakt Eric kennis met de echte Marc. De professor zoals je hem nog nooit hebt gezien.

Met Jacques Vermeire kijkt Eric naar een nooit eerder op televisie vertoonde aflevering van 'F.C. De Kampioenen'. En in 'Het Huis' brengt hij voor het 30-jarige jubileum enkele Kampioenen terug samen. Jacques is ook bijzonder openhartig wanneer op zijn carrière en privéleven terugblikt.

Radio 2-Madam, Eén-gezicht en flapuit Siska Schoeters: iedereen kent haar als een vrolijke spring-in-'t-veld. Maar er volgt een intiem en ingetogen eerbetoon wanneer ze samen met Eric stilstaat bij het verlies van boezemvriend en collega Christophe Lambrecht.

Leef alsof het je laatste dag is. Dat is het levensmotto van de familie Hazes. Met Hollandse branie zorgt Andre Hazes jr voor een hallucinante passage in 'Het Huis'.

En ook Marc Coucke komt naar 'Het Huis'. Eric nodigde hem al verschillende keren uit, maar hij raakte nog nooit tot in 'Het Huis'. Tot nu. Honderduit praat hij over zijn zakenimperium, de sport en zijn privéleven.

'Het Huis' is een programma van Het Nieuwshuis voor Eén.

'Het Huis', vanaf 3 november elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.