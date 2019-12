Nieuw seizoen 'De Luizenmoeder' op komst

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Vanaf woensdag 8 januari zendt VTM het tweede seizoen van 'De Luizenmoeder' uit. De nieuwe reeks telt tien afleveringen, waarvan de eerste al op 1 januari te zien is op VTM GO. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

In het tweede seizoen is Hannah (Lynn Van Royen) inmiddels klassenmoeder geworden en dat zorgt voor een onevenwicht in de o zo belangrijke schoolplein-ouderhiërarchie. Verder stelt de school een nieuw veiligheidsbeleid voor, verlopen het kerst- en paasfeest anders dan gepland en is er ook aandacht voor de klimaatopwarming. Ten slotte nemen we in het nieuwe seizoen ook afscheid van een van de personages uit seizoen 1. Juf Chantal (Katelijne Damen) verlaat immers basisschool De Ark.



De overige personages keren gewoon terug en krijgen het gezelschap van twee nieuwelingen. Issam Dakka en Serine Ayari maken namelijk hun opwachting in het tweede seizoen van 'De Luizenmoeder'. Zij vertolken een Marokkaans koppel en dat zorgt voor heel wat beroering en verwarring, maar ook vooroordelen en vooringenomenheid.



Het nieuwe seizoen van 'De Luizenmoeder' is vanaf 8 januari elke woensdag rond 20u35 te zien op VTM.



Bron: Het Laatste Nieuws