Nieuw productiehuis HEARTMADE MEDIA maakt televisie met een hart

De naam spreekt voor zich en zelfs in het logo zit een veelbelovend hartje. Ilse Nackaerts en William Vaesen (Niels William) menen het dan ook helemaal met hun nieuwe productiehuis en het onderliggende motto: 'Wij maken positieve televisie en toetsen elke beslissing af aan de naam van ons bedrijf. Als het niet goed voelt, doen we het niet.'

Ilse Nackaerts is geen onbekende in de televisiewereld. Op jonge leeftijd startte ze als nieuwsanker bij TV Brussel en begon daarna als redactrice van de legendarische talkshows van Goedele Liekens. Sindsdien werkte ze (onder andere als eindredacteur en executive producer) mee aan tal van succesprogramma's op alle Vlaamse tv-zenders: 'Temptation Island', 'Liefde voor Muziek', 'Huizenjagers', '2-Sterren Restaurant', 'De Buurtpolitie'… Ilse schreef ook een aantal boeken waarmee ze op speelse wijze het seksleven van de Vlamingen wat spannender probeerde te maken. Van haar bestseller 'Spannende seks, van Aardbei tot Zweepje' werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

William Vaesen is ook door de wol geverfd in de media en showbusiness. Op jonge leeftijd stond hij als Niels William op het podium, later kroop hij als presentator achter de micro bij Radio Donna en Radio 2, en nog later 'ontdekte' hij K3 en werd hij manager / boekingsagent van tal van Belgische artiesten (onder andere Els De Schepper, Milk Inc, De Ketnetband en Eurosong for Kids). In 2011 maakte William samen met Ilse een tv-programma ('House of Davids') voor de Zuid-Afrikaanse televisie, waarna William besloot om in Kaapstad te blijven wonen. In 2018 keerde hij samen met zijn gezin terug naar België om samen met zijn vrouw een aantal kunstgalerijen te openen.

William Vaesen: 'Enkele maanden geleden voelden Ilse en ik tijdens een etentje opnieuw de klik van onze eerste samenwerking in Zuid-Afrika. Het duurde niet lang voor ik haar een berichtje stuurde met de boodschap: 'Wat denk je ervan om samen een productiehuis te beginnen?'. Eind januari spraken we opnieuw af om wat te brainstormen, en vandaag zijn we superfier dat we met HEARTMADE MEDIA ons eerste programma voor VTM mogen maken. We hebben ondertussen bij verschillende tv-zenders een aantal concrete programmavoorstellen ingediend, en de ideeën blijven komen. Ilse is een creatieve duizendpoot en een fantastische televisiemaakster, en ik leer elke dag bij van haar. Ik ben ervan overtuigd dat onze gebundelde krachten ons in staat zullen stellen om in de verschillende genres en disciplines van de televisie- en mediawereld een meerwaarde te betekenen, waardoor we de komende jaren ons bedrijf stap voor stap verder zullen kunnen uitbouwen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.'

Ilse Nackaerts: 'Na jarenlang zowat elke job in de tv-wereld te hebben gedaan, was ik de laatste jaren executive producer en 'head of content' van een van de grootste tv-productiehuizen van het land. Het berichtje van William kwam op het juiste moment: ik had al een tijdje het gevoel dat ik klaar was voor een volgende stap in mijn carrière en meer voldoening zou halen uit het bedenken en maken van tv-programma’s waar ik volledig mijn eigen stempel op kon drukken. Ik hou ervan om verhalen te vertellen, over alle tv-genres heen, en dat is precies wat William en ik met ons nieuwe productiehuis gaan doen. Wij willen televisie maken voor een groot publiek, voor jong en oud, met een hoog entertainmentgehalte, maar altijd positief en vanuit het hart gemaakt. Vandaar: HEARTMADE MEDIA. Als het niet goed voelt, doen we het niet. Ik kijk geweldig uit naar deze nieuwe uitdaging in mijn professionele leven.'

Het eerste programma van HEARTMADE MEDIA is later dit jaar te zien op VTM.