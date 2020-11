Nieuw op Radio 2: 'Wijs' met Karolien Debecker

Het leven is wijs, dus we kunnen er veel van leren. Vanaf volgende week verzamelt Karolien Debecker alle levenswijsheden van Radio 2-luisteraars in een gloednieuw radioprogramma: 'Wijs'. Maar iedereen kan vanaf nu al luisteren naar de podcast.

Karolien Debecker: 'Hoe vaak hoor ik mensen zeggen: hadden we dát maar geleerd op school. Van opvoeding tot relaties, tot omgaan met jezelf. In 'Wijs' komt het allemaal aan bod. Ik kijk ernaar uit om 's avonds weer radio te maken met luisteraars. En om elkaar te inspireren.'

Podcast

Hoe overleef je een scheiding? Een affaire? Of een lange relatie? Karolien Debecker zocht het uit in 'Wijs, de podcast'. Een driedelige reeks, specifiek over relaties, vol inspiratie voor het leven. De leuke en minder leuke momenten. Joke Devynck deelt haar inzichten na haar scheiding. Saskia De Coster praat openhartig over hoe ze zichzelf beter leerde kennen na een affaire. En Luc Appermont en Bart Kaëll onthullen hun geheimen voor een lange relatie. Karolien luistert samen met seksuologe Sybille Van Weehaeghe naar alle verhalen. Samen zorgen ze voor duiding en extra ervaringen.

Radioprogramma

In 'Wijs', het radioprogramma, bespreekt Karolien vanaf dinsdag 10 november alles wat kan helpen om krachtiger in het leven te staan, aan de hand van verrijkende ervaringen van luisteraars en ervaringsdeskundigen.

'Wijs, de podcast', vanaf nu te beluisteren via de app van Radio 2, op radio2.be of via een favoriete podcast-app.

'Wijs', het radioprogramma, vanaf dinsdag 10 november elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur op Radio 2.