Nieuw op Eén: 'De Verdwijning van Britta Cloetens'

Nieuw op En: 'De Verdwijning van Britta Cloetens'

In De verdwijning van Britta Cloetens reconstrueren gerechtsjournalisten Caroline Van den Berghe en Dirk Leestmans het onderzoek naar de ophefmakende verdwijning van de 25-jarige Britta Cloetens.

De jonge vrouw verdween op 23 april 2011 na een bezoek aan de showroom van een garage in Wilrijk.

De makers kregen exclusieve toegang tot het onderzoeksdossier en de vele videoverhoren van de verdachte, autoverkoper Tijl Teckmans. Ze konden ook de videobeelden bekijken van de gerechtelijke reconstructie met Teckmans. Die unieke informatie wordt aangevuld met reconstructiebeelden en gesprekken met de ouders van Britta, haar beste vriendin en haar oom, maar ook met onderzoekers, advocaten, magistraten, de wetsdokter, kortom met iedereen die bij het onderzoek betrokken was. Zo wordt de hele zaak ontrafeld.

Caroline Van den Berghe: 'Ik had het onderzoek naar de verdwijning van Britta Cloetens voor Het Journaal gevolgd in 2011. Het is één van die dossiers waarvan je meteen aanvoelt dat er iets niet klopt en waar je probeert meer over te weten te komen. Tegelijk leek het een eenvoudige zaak omdat er vrij snel een verdachte, autoverkoper Tijl Teckmans, was opgepakt. Maar niets was minder waar, want het lichaam van Britta bleef al die tijd onvindbaar. 4 jaar na de start van het onderzoek volgde ik ook het assisenproces tegen Tijl Teckmans. Het proces was de laatste hoop van familie en onderzoekers om van Teckmans te horen waar hij het lichaam van Britta had achtergelaten. Maar ook dan kwamen er geen antwoorden. De zaak heeft mij nadien nooit losgelaten. Toen we vorig jaar aan het gerecht en de federale politie voorstelden om deze documentaire over Britta te maken, zetten zij meteen het licht op groen. Ook bij hen blijft dat knagende gevoel dat het dossier niet af is. De documentaire geeft een unieke inkijk in het strafonderzoek en de ondervragingen van Tijl Teckmans. We hopen dat we met dit programma alsnog tot een doorbraak kunnen komen, zodat haar ouders haar eindelijk een laatste rustplaats kunnen geven.'

De verdwijningszaak

Britta Cloetens was in april 2011 op zoek naar een nieuwe auto. Zo ging ze ook een kijkje nemen in de Honda-garage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Maar ze heeft de showroom niet levend verlaten. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Het lichaam van Britta Cloetens is nooit teruggevonden.

Dirk Leestmans: 'Hoe kan je in het hoofd kijken van een verdachte? En hoe krijg je als speurder informatie van een verdachte die alleen hij kent? Dat proberen we stap voor stap in deze documentaire reeks bloot te leggen.'

Honda-verkoper Tijl Teckmans is die namiddag alleen in de garage. Hij is de laatste die Britta heeft gezien. Al vrij snel wordt hij voor de politie een verdachte. Want in zijn auto vinden ze bloed en haren van Britta en op zijn kleren zitten bloedvlekken van het slachtoffer.

Ondanks deze zeer ernstige bewijzen, blijft Teckmans maandenlang ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft. Later legt hij wel een gedeeltelijke bekentenis af. Maar wat hij nooit zegt, is waar hij het lichaam van Britta Cloetens precies heeft achtergelaten.

Toch wordt Tijl Teckmans in 2015 voor het hof van assisen gebracht. Het wordt een opmerkelijk proces omdat het lichaam van het slachtoffer niet is gevonden. Maar tegen het einde van het proces staat voor het hof en de jury vast dat Tijl Teckmans de jonge vrouw heeft gedood. Hij wordt veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag.

Daarmee is de zaak juridisch afgesloten, maar de vraag blijft: waar is het lichaam van Britta Cloetens? Negen jaar na haar verdwijning en dood hopen haar ouders, familie en vrienden, maar ook de speurders haar lichaam ooit nog te vinden. Deze documentaire reeks kan daarbij mogelijk een hulp zijn.

Te bekijken en te beluisteren waar en wanneer je wil

De documentaire 'De Verdwijning van Britta Cloetens' ontdekt de Vlaming waar en wanneer hij wil: wekelijks te bekijken op Eén of alle afleveringen onmiddellijk bij Eén via VRT NU. Na de uitzending van de eerste aflevering op antenne kan de kijker de drie afleveringen terugvinden op het platform VRT NU. Daarnaast is 'De Verdwijning van Britta Cloetens' ook te beluisteren via podcast. In de podcast wordt het verhaal van de televisie-afleveringen vertaald naar sterke audio-afleveringen.

Oproep

'Heeft u informatie over de verdwijning van Britta Cloetens, contacteer dan de federale politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail opsporingen@police.belgium.eu'

Een programma van VRT NWS voor Eén.

'De Verdwijning van Britta Cloetens', vanaf woensdag 12 februari om 21.30 uur op Eén en op Eén via VRT NU. De podcast is te vinden via de gebruikelijke applicaties of één.be.