Nieuw online huiskamerconcert van Radio 2 met oa. Niels Destadsbader en Isabelle A

In coronatijden brengt Radio 2 optredens van bekende Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de Beste Buren Huiskamerconcerten.

De afgelopen twee weekends genoten luisteraars al van een live miniconcert van Gene Thomas, Willy Sommers, Stef Bos, Bart Käell en vele anderen. Bent Van Looy sprong in zijn pyjama achter de piano en Willy sloot het eerste huiskamerconcert af met de nu al legendarische 'Laat de zon in je hart'-polonaise.

Ook dit weekend gaat Radio 2 door met de muzikale actie. Nog meer Vlaamse artiesten - onder meer Niels Destadsbader, Isabelle A en Arne Vanhaecke - treden dit weekend aan met een uniek Beste Buren Huiskamerconcert. Niels Destadsbader schreef voor de gelegenheid een nummer over wat er nu leeft en brengt het vanuit zijn huiskamer voor alle Radio 2-luisteraars. Kim Debrie is vanuit de studio opnieuw gastvrouw van dienst. Meekijken kan op zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

Op de affiche:

Zaterdag 4 april

Isabelle A & Daalman

Buurman

Niels Destadsbader

Zondag 5 april

Peter Van Laet

OT

Arne Vanhaecke

Isabelle A & Daalman: nieuwe single én nieuwe liefde

Opvallend duo op de affiche voor zaterdag 4 april is Isabelle A & Daalman. Isabelle A gaf bij 'De Madammen' toelichting bij de nieuwe single die ze heeft gemaakt, samen met Daalman (Davy Macquoi). De single heet 'Jij'. Isabelle A: 'Ik heb de single opgenomen met Daalman, al noem ik hem gewoon Davy. We hebben de single samen opgenomen nadat hij me een voorstel deed om samen te werken via Instagram. We hebben ook samen een clip opgenomen in Parijs. Er was al een stevige klik... Maar daar is de vonk tussen ons ook overgeslagen. Er is dus een nieuwe single én een nieuwe liefde! We gaan het huiskamerconcert vanuit onze living geven. We hebben hier een muziekhoekje waar verschillende instrumenten staan. Davy zal gitaar spelen. Ik zing. Het zal heel vertrouwd aanvoelen.'

Benieuwd wie volgend weekend op de affiche staat? Houd radio2.be in de gaten.