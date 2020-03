Nathalie Delporte vervangt zwangere Astrid Philips bij Nostalgie

Foto: © Nostalgie 2020

Vanaf maandag 16 maart hoor je in de ochtend van Nostalgie tussen 6.00 en 9.00 uur een nieuwe co-presentatrice aan de zijde van Herbert Bruynseels. Nathalie Delporte vervangt Astrid Philips die tot aan de zomer met zwangerschapsverlof gaat.

Voor Nathalie Delporte is het 'back to the roots' als radiopresentatrice. Ze verdiende onder meer haar sporen bij JOE, Qmusic en Studio Brussel.

Nathalie Delporte: 'Alles komt terug! Astrid, Herbert en ik waren eerder al collega's. Astrid heeft mij ooit vervangen toen ik ging bevallen van de jongste dochter. Bijna 10 jaar later draaien de rollen om en kunnen mijn kinderen straks gaan babysitten op die van haar.'

'Met Herbert deelde ik eerder al een programma, in de hoogste en koudste uitzending ooit, op een Franse berg. Blij dat het bij Nostalgie toch wat warmer is.'

Nathalie Delporte blijft de ochtendpresentatie combineren met haar taak als Programma Manager bij NRJ. De generalistische netwerkradio zit onder hetzelfde dak als Nostalgie. Astrid Philips keert vanaf augustus terug als co-presentatrice van Herbert Bruynseels.