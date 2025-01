Na amper 5 pogingen is Isabelle Van Hecke ontmaskerd als de tweede lach van JOE

Gisteren werd de eerste Lach van JOE nog maar geraden en vanochtend, tijdens de ochtendshow bij JOE-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx, werd de tweede lach al ontmaskerd.

Na amper 5 pogingen slaagde Chelsey Bradley uit Sint-Niklaas erin om de lach van actrice Isabelle Van Hecke - bekend als ‘Carine’ uit de Play-reeks ‘Nonkels’ en te zien in het laatste seizoen van het VTM-programma 'De Verraders' - te herkennen. Chelsey gaat naar huis met €1400, een welgekomen opsteker met een tweede kindje onderweg. 'Oh my God! Ik ben zwanger, straks breekt mijn water nog!', lachte Chelsey enthousiast.