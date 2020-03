Myriam Bronzwaar maakt opwachting in 'Familie' als escortbazin

Na twaalf jaar lang Zotte Julia gespeeld te hebben in 'Thuis', zit Myriam Bronzwaar sinds deze week in die andere populaire soap 'Familie'. Ze zal daar Florianne spelen, de bazin van het escortbureau waar escortes Amélie en Alex werken.

'Thuis'-fans kennen Myriam als Zotte Julia, de ex van Luc en Waldek die momenteel na diverse moorden, ontvoeringen en bedreigingen in de psychiatrie zit. Maar na tientallen jaren deze rol te hebben gespeeld, duikt de actrice binnenkort op in 'Familie'.

En het is niet de eerste keer dat Bronzwaar meespeelt in de VTM-soap. 22 jaar geleden speelde ze al eens een gastpersonage. ‘Een korte rol, maar wel eentje waar ik nog steeds met veel plezier aan terugdenk', zegt Myriam daarover in Het Laatste Nieuws. 'Al mijn opnamen vonden toen in Marbella plaats, want ik was toen een van de andere gasten in een hotel waar ook Guido Van den Bossche logeerde.' En ook deze keer moest Myriam. Niet naar de tv-studio. Andermaal vonden al haar opnames op locatie plaats.

Geen alledaagse rol

De rol van escortbazin Florianne zag Bronzwaar meteen zitten: 'Ik speel liever zo'n ongewoon en uitgesproken iemand dan een muurbloempje. Daarom was ik destijds ook zo blij dat mijn 'Thuis'-personage Julia van een alledaagse en sympathieke vriendin van iedereen op het einde naar een redelijk zotte Julia evolueerde', aldus Myriam in Het Laatste Nieuws.

Dat haar aandeel in 'Familie' ook nu weer beperkt is, vindt Myriam niet zo erg. Ze acteert tegenwoordig veel in het theater en naar eigen zeggen draagt dat werk haar voorkeur weg. Maar af en toe toch nog eens een televisierol voor haar rekening nemen, vindt ze wel fijn.

Komt Julia naar de trouw van Paulien?

Hoewel Myriam geen tijd meer heeft voor 'Thuis', kwam haar personage Julia onlangs nog wel ter sprake in de serie. Haar tv-dochter Paulien (Tina Maerevoet) gaat volgende maand trouwen met Kobe (Sid Van Oerle) en Paulien vroeg zich af of ze op haar mooiste dag ook haar moeder moest uitnodigen. Bronzwaar wist niet dat er nog steeds over Julia gepraat wordt in 'Thuis', maar kan dat wel appreciëren. 'Ik zou zo'n gastoptreden zeker zien zitten en aannemen, maar heb de vraag nog niet gekregen', zo besluit de actrice in Het Laatste Nieuws. Of weet zij iets wat de fans nog niet weten?

Bron: Het Laatste Nieuws