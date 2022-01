'Music' van John Miles op nummer 1 in eerste 'Radio 2 Top 2000'

'Music' van John Miles staat op de eerste plaats in de eerste editie van de 'Radio 2 Top 2000'. Dat maakten Ann Reymen en Daan Masset bekend op oudejaarsavond. Het overlijden van de artiest begin december zorgde duidelijk voor een hernieuwde liefde voor zijn iconische nummer.

Hij stoot 'Bohemian rhapsody' van Queen van de troon, dat op de tweede plaats strandt. Willy Sommers vervolledigt het podium met 'Laat de zon in je hart' en is daarmee de best scorende Vlaamse productie.

Rino Ver Eecke, nethoofd Radio 2: 'De eerste 'Radio 2 Top 2000' werd gesmaakt door de luisteraars. Deze 2000 fijne songs beroerden hen, want we kregen massaal veel emotionele berichten van jong en oud in de Radio 2-app. Dit is dus dé eindejaarslijst met de grootste hits aller tijden. We kijken nu al uit naar de volgende 'Radio 2 Top 2000', waar iedereen alles live zal kunnen meemaken in Roeselare. En binnenkort maken we nog een ander groot muziekinitiatief bekend met artiesten van bij ons. We gaan er samen met onze luisteraars een zeer mooi 2022 van maken.'

Willy Sommers reageert bij Radio 2 opgetogen over het resultaat: 'Dat ik met 'Laat de zon in je hart', een Vlaamse plaat, over al die Engelstalige kleppers ben gesproken, vind ik heel straf. Mijn hoop was om terug in de top 20 te mogen staan, maar de derde plaats vind ik echt onverwacht. Ook in coronatijden raakt het nummer een gevoelige snaar: het maakt mensen blij en dat is extra belangrijk in moeilijke momenten. Een feelgood song op nummer 3: dat maakt mij nu eens heel blij!'

24/7 van kerst tot nieuw

Radio 2 telde ook dit jaar traditiegetrouw muzikaal af naar het eindejaar. Dat deed de zender voor het eerst met dubbel zo veel platen: de 'Radio 2 Top 2000'. Radio 2-presentatoren Siska Schoeters, Ann Reymen, Niels Destadsbader, Daan Masset, Peter Verhulst, Anja Daems, Kim Debrie, Caren Meynen, Sharon Slegers, Karolien Debecker, Catherine Vandoorne, Filip Ledaine, Iris Van Hoof en Dirk Ghijs draaiden een week lang alle hits aan elkaar. Samen met de ene na de andere bekende gast in de radiostudio. Ook 's nachts gingen ze door. Vliegende reporters Katleen Craenhals en Margaux Bogaert gingen langs bij de luisteraars thuis. Het was een muzikale week met optredens in de Radio 2-app en live beleving in stad Roeselare. Zo konden luisteraars genieten van een Radio 2 Top 2000 IJspiste en Radio 2 Top 2000 zoektocht. Het Radio 2 Reuzenrad werd dan weer door reporters Katleen en Margaux gevuld met cadeaus voor de luisteraars.

De eerste editie van de volledig nieuwe eindejaarslijst bevat nummers van in totaal 9 decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren 80 en 90. De luisteraars konden nog tot het laatste moment stemmen voor de volgorde van die laatste twintig nummers.

Opvallend

Dit zijn de meest opvallende cijfers en weetjes over de eerste editie van de 'Radio 2 Top 2000':

- Dat is 2000 nummers op 7 dagen tijd, gelijk aan 156 uur radio, dag en nacht, door 14 presentatoren.

- In totaal is er door de luisteraars op meer dan 10.000 verschillende liedjes gestemd.

- Luisteraars konden genieten van 13 live optredens van bekende artiesten in de Radio 2-app (nu beschikbaar op VRT NU). Onder anderen Niels Destadsbader, Mama's Jasje, Bart Kaëll, Laura Tesoro, The Starlings, Bart Peeters, Willy Sommers, Ozark Henry en Metejoor waren van de partij.

- De jaren 80 is het populairste decennium in de lijst: maar liefst 593 nummers komen uit de eighties.

- Het oudste nummer is het legendarische 'White Christmas' van Bing Crosby (1942).

- ABBA, Queen en Clouseau zijn de populairste artiesten. ABBA staat 19 keer in de lijst, Queen 17 keer en Clouseau 16 keer.

- Er staan 366 Vlaamse en 300 Nederlandstalige producties in de lijst, waarvan 5 in de top 20.

- Het kortste nummer staat op naam van Jerry Lee Lewis, 'Great balls of fire' (1'50''). Het langste muzikale intermezzo is 'Shine on you crazy diamond' van Pink Floyd (13'11'').

Top 20

1. John Miles - 'Music'

2. Queen - 'Bohemian rhapsody'

3. Willy Sommers – 'Laat de zon in je hart'

4. Bryan Adams – 'Summer of '69'

5. Gorki - 'Mia'

6. Barry White - 'You're the first, the last, my everything'

7. John Lennon – 'Imagine'

8. Tina Turner – 'The best'

9. Ed Sheeran – 'Perfect'

10. ABBA - 'Dancing queen'

11. Deep Purple - 'Child in time'

12. Coldplay - 'Viva la vida'

13. Niels Destadsbader – 'Verover mij'

14. Dire Straits - 'Sultans of swing'

15. Metallica – 'Nothings else matters'

16. Bruce Springsteen - 'The river'

17. The Eagles – 'Hotel California'

18. Clouseau - 'Nobelprijs'

19. Toto – 'Africa'

20. Regi feat. Jake Reese & OT – 'Kom wat dichterbij'

Radio 2 wenst zijn luisteraars een heerlijk 2022 toe: