Music is our answer: Studio Brussel brengt 137.000 Vlamingen samen in muziekstad Kortrijk

Foto: Studio Brussel - © VRT 2019

Meer dan 120 bands en artiesten speelden live in Kortrijk of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers Over exact één uur zit De Warmste Week erop. Voor De Warmste Week maakte Studio Brussel 7 dagen lang 24 uur per dag radio in Kortrijk. Studio Brussel-dj's Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaiden er een week lang verzoekplaten voor het goede doel.

Op die manier bedankte de radiozender iedereen die zich heeft ingezet voor De Warmste Week met muziek.

De afgelopen week bezochten 137 000 unieke bezoekers het Nelson Mandelaplein - het kloppend hart van Studio Brussel - in Kortrijk. Ze vertelden er voor welk goed doel zij alles gegeven hebben en hoe zij kracht putten uit muziek.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk: 'Het was een historische week voor onze stad. We hebben nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad. Er waren nooit zo veel acties van verenigingen, handelaars en bedrijven. Dat wij de muziekstad bij uitstek zijn, heeft heel Vlaanderen kunnen horen. We zijn trots dat Kortrijk kon knallen!'

Een week lang was muziek de rode draad. Studio Brussel-reporters Michèle Cuvelier en Stijn Van de Voorde trokken ook zelf de stad in op zoek naar warme verhalen en namen muziek mee om actievoerders en vrijwilligers van Kortrijk te verrassen. En met de nieuwe themasong 'Music is our answer' benadrukten de 5 Kortrijkse muzikanten Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry en Daft Studios dat de kracht van muziek dit jaar meer dan ooit centraal stond.

12 topartiesten speelden een Back to Back-benefietconcert in Depart:

White Lies & Whispering Sons (20 000 euro voor Move To Improve)

Balthazar & Trixie Whitley (20 000 euro voor De Korf vzw)

Bear's Den & Selah Sue (20 000 voor Te Gek!?)

Joost & Kraantje Pappie (20 000 euro voor TEJO Kortrijk)

Brihang & Het Zesde Metaal (20 000 euro voor Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank)

Zwangere Guy & Arno (20 000 euro voor Zwangerinbrussel XL)

Partie

Op drie Parties kon iedereen feesten voor het goede doel:

De Warmste Boit (5000 euro voor Dageraad vzw)

Alcatraz Metal Paty (5000 euro voor MS Liga Vlaanderen)

GOOSE Non-Stop (15 000 euro voor Kinderkankerfonds)

Live

Meer dan 120 bands en artiesten speelden live op het Nelson Mandelaplein of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers

Er stonden 61 artiesten op de Stage en in Depart

23 artiesten zorgden voor een muzikale verrassing (op het podium en in de stad)

Er stonden 40 artiesten op het Tranzit-podium

Meest aangevraagde platen

'Dance monkey' – Tones and I

'Steentje' – Brihang

'Society' – Eddie Veder

'Luchtkasteel' – Tijs Vanneste

'The sound of silence' – Disturbed

Muzikale hoogtepunten

Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel: 'De belangstelling hier in Kortrijk heeft mij echt van mijn sokken geblazen. Dikke merci aan alle Kortrijkzanen voor hun gastvrijheid en goesting en aan de vele bezoekers en actievoerders van overal in Vlaanderen. Het was hartverwarmend om vast te stellen dat in deze tijd van polarisatie en wantrouwen onze muziek zo veel mensen samen heeft gebracht en voor zo veel enthousiasme, troost en broodnodige hoop heeft kunnen zorgen. Of zoals deze week mij iemand zei: 't Es nog al nie naar de wuppe.'