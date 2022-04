MTV-iconen Marcel Vanthilt en Ray Cokes maken samen radio op Willy tijdens de Week van de Jaren '90

Willy trekt van maandag 25 april tot zondag 1 mei de kaart van nostalgie tijdens de Week van de Jaren '90. Die week doen de Willy-dj's een throwback naar de nineties met 24 op 7 muziek uit die tijd.

De tijd van Kurt & Courtney, Liam & Noel en Beavis & Butthead. Maar ook het decennium waarin Vlaanderen voor de nieuwste muziek terecht kon bij MTV. Ray Cokes ontving er als host van legendarische programma’s de grootste artiesten van het moment in zijn tv-studio. Hij gaf ook verschillende Belgische bands zoals dEUS en Moondog Jr een podium en stelde hen voor aan een internationaal publiek. Met dat energieke boegbeeld zal Marcel Vanthilt, Willy-dj en ex-MTV host, op maandag 25 april vanaf 16u de avondshow presenteren. Samen draaien ze hun favoriete bands uit de jaren ‘90 en vertellen ze de meest bijzondere anekdotes uit die tijd.

Willy-dj Marcel Vanthilt: 'Ik kende Ray Cokes al sinds het begin van de jaren ‘80. We waren dus al vrienden voor dat we jaren later, puur toevallig, allebei bij MTV aan de slag gingen. Ray woont momenteel in Berlijn en heeft zijn handen vol met verschillende projecten, maar ik ben blij dat hij samen met mij deze show gaat maken. We beginnen om 16.00 uur maar hebben afgesproken dat we de hele avond doorgaan en wel zien wanneer we er mee ophouden.'

Ray Cokes: 'Marcel knows all my best bits and worst defaults, I'm sure he'll expose them all. Shitting my pants already!'

Naast Ray Cokes schuiven er tijdens de Week Van De Jaren ‘90 vanaf 16u nog andere gasten aan. Zo krijgt Stijn Meuris gezelschap van Frank Vander linden (dinsdag 26/4), kruipen Andries Beckers en Alex Agnew samen in de studio (donderdag 28/4), maken Cedric Maes en Evil Superstars-drummer Dave Schroyen samen radio (vrijdag 29/4) en heeft Iwein Segers Rick de Leeuw te gast in Slacker Station (zondag 1/5). Overdag draaien Wim Oosterlinck (7u-10u), Sofie Engelen (10u-13u) en Iwein Segers (13u-16u) de beste muziek uit die periode. Luc Janssen maakt op woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur een extra uitzending van zijn programma 'Ongesteld', met daarin de obscure 90’s pareltjes uit zijn platenkast.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.