Moora Vander Veken (Olivia) voorgoed 'Thuis' vertrokken

Foto: Eén - © VRT 2019

De fans van de En-soap 'Thuis' zullen Olivia (Moora Vander Veken) dan toch voorgoed moeten missen. Het personage pakte maandag haar koffers om een nieuwe job te beginnen in Boston, waar ook haar moeder woont.

Vlak voor kerstmis dook Olivia plots weer op in 'Thuis'. Kijkers hoopten vurig dat het weer goed zou komen tussen haar en Lowie. Maar dat is dus niet het geval. Maandag vertrok 'Olijfke' naar de luchthaven om een nieuw leven in Boston tegemoet te vliegen. Lowie blijft alleen achter.

Met Vander Veken zien de 'Thuis'-kijkers een geliefd personage de soap verlaten. Ze was al wel een tijdje niet meer vast in de serie te zien omdat de actrice een bijkomende acteeropleiding in London was gaan volgen en dus een sabbatjaar had genomen. Dat sabbatjaar werd eerst verlengd, maar mondde uiteindelijk uit in een definitief vertrek. Al wil dat in een soap natuurlijk niets zeggen.

'Olivia is niet gestorven, dus alles blijft mogelijk, maar op dit moment hebben wij geen plannen meer om dat personage nog in 'Thuis' te laten opduiken. Enkele maanden geleden liet Moora ons weten dat ze het 'Thuis'-hoofdstuk wilde afsluiten. Wij hadden daar alle begrip voor', aldus nog 'Thuis'-producer Hans Roggen.

Bron: Het Laatste Nieuws