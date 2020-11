Moora Vander Veken (Olivia) komt weer 'Thuis'

Een oude bekende keert binnenkort opnieuw terug naar 'Thuis'. Tijdens de eindejaarsdagen zien de kijkers Olivia (Moora Vander Veken) weer opduiken in de soap. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Op 23 december wordt met een jubileumaflevering de 25ste verjaardag van 'Thuis' gevierd. Eén van de verrassingen daarin moest de terugkeer van Olivia worden. Maar dat nieuws is intussen uitgelekt. Reden: een foto op de Instagram van Vander Veken zelf.

De opnames voor de eindejaarsafleveringen vinden nu plaats en Moora postte een foto vanuit haar loge waarop ze de ruiker bloemen toont die ze van haar collega's op de set had gekregen. Het was in eerste instantie onduidelijk over welke productie het ging, maar toen 'Thuis'-collega's begonnen te reageren op de post was de conclusie snel getrokken.

Of de comeback van Olivia tijdelijk of definitief is, valt nog af te wachten. Moora Vander Veken heeft momenteel namelijk loopbaanonderbreking omdat ze in Londen bijstudeert. Meer nieuws dus in december.

